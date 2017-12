Juan Román Riquelme "exigió" ganar la Copa Libertadores y apostó un asado con D'Onofrio

El ex N° 10 de Boca tomó una vez más la palabra, habló de las obligaciones del conjunto de la Ribera, de Tevez y se animó a desafiar al presidente de River para el cruce por la Supercopa

Juan Román pidió la Copa Libertadores.

No suele hablar demasiado. Elige cómo y cuándo hacerlo. Donde se siente cómodo y protegido, Juan Román Riquelme , acepta el ida y vuelta. En el último programa de 2017 de Pasión por el Fútbol, que se emite por El Trece, el ex N° 10 de Boca tomó el control y dejó en claro cuál es su postura respecto a las obligaciones que tiene el equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto para 2018 y hasta se animó a hacer pública una apuesta con el reelecto presidente de River , Rodolfo D'Onofrio .

"Boca tiene que ganar la Copa Libertadores. No cuenta otra cosa y tiene la obligación. Es mi opinión. Nosotros a medida que pasábamos las etapas no festejábamos tanto, decíamos nos queda otra más. Lo único que repetía era que nuestra obligación era jugar los 14 partidos y podíamos perder el último nomás", explicó Riquelme. Además, lanzó una frase que puede incomodar a algún hincha de Boca, pero a él no lo inquieta: "Independiente tiene más copas que todos, hay que felicitarlo. Nosotros tenemos una menos y ojalá el año que viene podamos alcanzarlo".

La palabra de Román

Como referencia del mundo xeneize es inevitable consultar a Román acerca del futuro del equipo de los Barros Schelotto, por lo tanto, el posible desembarco de Carlos Tevez , quedó en el centro de la escena: "Ojalá que vuelva. Que disfrute y esté contento, porque si está contento seguramente lo hará bien. Me gusta, todos creemos que es bueno para el fútbol argentino que vuelva. Ojalá pueda hacerlo y que juegue cada vez mejor. Verlo a él, a Lisandro López, al Pulga Rodríguez de Atlético Tucumán. Me parece que son jugadores de otra categoría".

En el programa cruzaron a Riquelme con D'Onofrio, el ex jugador felicitó al dirigente por mantenerse en su cargo, pero también lo invitó a apostar por el cruce por Supercopa entre Boca y River. Román propuso poner en juego el paso de un asado y el presidente de la entidad de Núñez aceptó sin problemas y la agregó pimienta: "Vamos por el asado y la verdad está jugado. No solamente me tengo fe, sino que voy a tener la oportunidad de compartirlo con Riquelme y ya hay más que un buen motivo".