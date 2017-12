Cruces en Diputados: Emilia Soria dijo que los gobernadores del PJ "son prostitutas de Macri"

En una sesión caliente, los legisladores intercambian insultos y confrontaciones

Soria sobre los gobernadores reunidos con Macri: "No son peronistas, son prostitutas de Macri"

cerrar

La tensión que se vive afuera no es ajena a lo que ocurre dentro del Congreso, donde Diputados llevan adelante una sesión caliente que apunta a debatir la reforma previsional .

Aunque pasadas las 18 aún no se había comenzado a tratar la ley, no faltaron los cruces e insultos entre legisladores.

Un fuerte enfrentamiento verbal protagonizaron los diputados Emilia Soria (Frente para la Victoria) y el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, en torno a la reforma previsional que se discute en la Cámara baja.

Soria embistió duramente contra los gobernadores peronistas que respaldaron el proyecto del Gobierno. "¡No son gobernadores peronistas, son prostitutas del presidente Macri!", asestó la diputada rionegrina.

"Me da vergüenza ver que hayan arrastrado a gobernadores justicialistas a sacarse una foto. Me da vergüenza que se digan peronistas. no son peronistas, ¡son prostitutas de Macri! Vinieron acá (al Congreso, este mediodía) a cambio de que Macri no incendie cada una de las provincias. ¡Eso es coerción! ¡Eso es afectar las autonomías de las provincias!", exclamó.

El cruce entre Rossi y Carrió dentro del recinto

cerrar

El diputado Kosiner pidió a Soria que se retracte. "Nuestro bloque viene a debatir esto con profunda responsabilidad. Somos parte del equipo de trabajo de los gobernadores. En nuestro bloque profundo debate sobre esta ley y cada uno de los votos que se van a expresar son expresión libre de los diputados", sostuvo. "Tenemos la responsabilidad de administrar muchas provincias, es más fácil hablar cuando no hay responsabilidad de gobierno. Los gobernadores actuaron responsablemente, pensando en el interés de sus provincias", insistió Kosiner, y añadió: "Tenemos muchas críticas al Gobierno, tiene muchos errores, no compartimos la base de su política económica. Somos peronistas, queremos ser opción de gobierno en 2019. Pero no vamos a formar parte de una opción de gobierno apostando al fracaso de otro gobierno".

Antes, un fuerte entredicho había sido protagonizado entre el jefe del bloque del kirchnerismo, Agustín Rossi, y la diputada Elisa Carrió (Cambiemos), en el arranque de la sesión de la Cámara de Diputados. Ocurrió cuando Rossi pidió la palabra para repudiar la denuncia que presentó un grupo de diputados del oficialismo tras los desmanes ocurridos el jueves pasado dentro del recinto, que impidieron el debate sobre la reforma previsional.

Carrió, una de las denunciantes, se levantó de su banca y se marchó haciendo elocuentes gestos de despedida.

"Vos andate tranquila, para qué te queremos hoy -azuzó Rossi-. ¡Te hubieses ido cuando eras funcionaria de la dictadura en el Chaco, mientras a nuestros compañeros los mataban en Margarita Belen!".

El presidente del bloque kirchnerista criticó con dureza la actuación de las fuerzas de seguridad el jueves pasado. "Hubo siete diputados que fueron agredidos por las fuerzas del criminal operativo de represión que diseñó Patricia Bullrich , propio de la mentalidad enfermiza de la ex ministra. Tiraron todos los cartuchos que tenían. Tiraron cartuchos vencidos, que hacen mucho más daño. Nunca habíamos vivido en el Congreso un operativo como ese. Y ustedes, ni una muestra de solidaridad. Esperábamos otra conducta. Hicimos una denuncia, tal vez debió hacerla usted Presidente (aludiendo a Emilio Monzó ), usted nos representa a todos".

Con información de Laura Serra