Facundo Campazzo: "Estar en el Real Madrid es como jugar en la NBA, un sueño cumplido"

El base cordobés se afirmó definitivamente en el que considera "el mejor club del mundo", y no se marea con la posibilidad de la máxima liga; pero lamenta no poder estar con la selección

Foto: AP

Que salió de Peñarol Mar del Plata, que sus primeros pasos los dio en el club Municipal, de Córdoba, que nadie creía que él podía volcar una pelota porque mide 1.79 metro, que no le tiene miedo a nadie. Es una historia ultra conocida. Facundo Campazzo tiene tanto talento que es imposible no verse tentado a explorar sobre él. Y siempre hay nuevos capítulos en su historia. Los escribe con una velocidad que a cualquiera podría marearlo. Está en la cima y prefiere no mirar hacia abajo. Está donde quería y cumple un sueño. Sin apuros, pero con una confianza que convence. Es el base de Real Madrid y cuando alguien se lo recuerda no puede contener la sonrisa y eso se advierte aún cuando la charla fluye con un teléfono de por medio. Es que está en la meca del básquetbol del Viejo Continente, un logro sólo para elegidos.

Es tan atípica toda su historia que se hizo lugar en medio de un escenario nuevo para el básquetbol europeo. El planeta concentra su mirada sobre jugadores que pueden conducir y tienen la talla de Luka Doncic (1.98 metro), Alexey Shved (1.98) Jayson Granger (1.90), Stefan Markovic (1.98) o Sergio Rodríguez (1.91), sin embargo, Campazzo rompe con todo ese registro. Y desde su estilo, es uno de los hombres que se quedan con los elogios del entrenador del Madrid Pablo Laso: "Facu es importantísimo, él nos marca el ritmo ofensivo creando situaciones para el resto y también el ritmo defensivo para la presión, estos encantado de cómo está jugando".

Y no es un detalle menor poder responder a las exigencias para este cordobés de 26 años. Es que llegó a Real Madrid en 2014, pero no la tuvo fácil. Tuvo que emigrar a Murcia, donde se hizo dueño del equipo y después de su temporada allí, desde la Casa Blanca del básquetbol sintieron que ya era tiempo de darle minutos a Campazzo. "Necesitábamos un jugador con carácter, que pueda abrir el campo, hacer un pick and roll y que pueda jugar por sí solo. Que no necesite otra circunstancia para resolver un problema, es una pieza básica para este club ese estilo de jugador. Tiene un carácter muy especial, yo le llamo carácter argentino", dijo Juan Carlos Sánchez, director de la sección baloncesto de Real Madrid.

Y mientras su furia dentro de la cancha supone que su próximo paso puede ser la NBA, él prefiere ser más cauto a la hora de hablar del tema. Es que en algún punto, con este presente en uno de los más poderosos del universo básquetbol, siente que ya está jugando entre las estrellas. Si hasta Florentino Pérez manifestó su deseo de convertir al Madrid en una franquicia de la National Basketball Asociation. Incluso, hasta se puso como ejemplo a Toronto Raptors que es de Canadá, como referencia para llevar adelante esa idea. En ese contexto Facundo Campazzo está escribiendo su historia.

-Esperaste mucho tiempo por una oportunidad así, ¿cómo asumiste esa responsabilidad?

-Me siento muy bien. Estoy con confianza, cuidado, respaldado por el club, por mis compañeros, por el cuerpo técnico. La verdad es que me están dando la tranquilidad necesaria para que yo pueda jugar con mi esencia y mi identidad. Ahora que pasaron tres meses pienso únicamente en mejorar y en incorporar cosas a mi juego para ayudar al equipo.

-¿Cómo se maneja el tener en tus manos eso que deseabas tanto?

-Es una presión, una responsabilidad. Una cosa decirlo antes de que ocurra y otra diferente es vivirlo. Entonces, trato que esa presión o esa responsabilidad, se transforme en positiva. Intento que no me pese, pienso en jugar y no sentirlo como una carga.

-¿Por qué sentís que ahora sí Real Madrid acepta lo que sos como jugador?

-Hay distintos tipos de equipos, más allá de la competición. Hay equipos que no juegan pick and roll, otros que todo se basa en ese juego, algunos apuestan al contraataque. En Real Madrid tenemos cierta libertad ofensiva. Ojo, tenemos un sistema, tenemos normas de juego, pero así y todo Pablo (Laso) fue jugador y sabe lo que es darle libertad al jugador cuando entra en una cancha. En lo individual, eso me ayuda mucho, me sirve y me da la confianza. Pongo mi juego, eso también hice en Murcia y eso me permitió volver a Madrid. No tengo que dejar mi esencia, siempre ayudando al equipo y haciéndole caso al entrenador.

-Te costó imponer tu estilo, brillaste en Murcia y ahora te toca en el Madrid, ¿Cómo se maneja ese nivel de exposición en el club más poderoso de Europa?

-La verdad que no me lo pongo a pensar. Si me pongo a pensar que soy titular y base del Real Madrid, creo sí me jugaría en contra. Me parece que daría un poco de vértigo. Cada día que me vengo a entrenar pienso en ayudar al equipo y me preocupo por ser mejor jugador y profesional. Creo que es la manera que entendí que debo ahora asumir esta responsabilidad. Tengo que subir de a un escalón. Pienso cómo debo hacer para dar mi mejor versión en cada día. No pienso mucho en esas cosas de la exposición, me parece que tener una pizca de inconsciencia, que es parte de mi estilo de juego, me ayuda para este momento. Disfruto y aprovecho cada día.

"Si me pongo a pensar que soy titular y base del Real Madrid, creo sí me jugaría en contra. Me parece que daría un poco de vértigo."

-¿Cuánto adaptaste de tu juego para este equipo?

-No digo que me reinvento en ese sentido, pero sí creo que busco incorporarle cosas a mi juego. Si bien mi fuerte siempre fue ser el revulsivo de un equipo, ahora trato, cuando estoy en la cancha, que el equipo no corra para todos lados, que sea ordenado, que tenga ataques fluidos. Lo real también es que en el Madrid tenemos muchos jugadores que pueden anotar y eso me permite desarrollarme, porque puedo jugar para el compañero que en ese momento esté encendido.

-Esa cuota de inconsciencia también te permite abstraerte de esa consulta constante, "¿cuánto falta para que llegues a la NBA?"

-Estoy cumpliendo objetivo, estoy cumpliendo sueños, como el de ahora de poder jugar una temporada en el Real Madrid. Lo estoy viviendo al máximo. Pienso que si la NBA llega, será el momento que deba ser. No me vuelvo loco, no me quiero adelantar, no quiero ponerme ansioso, ni desgastarme física y mentalmente. Estoy en uno de los mejores clubes del mundo y quiero aprovechar eso. Será el tiempo que el destino quiera. Si mi techo me da para jugar en Real Madrid, quiero ser el mejor jugador que pueda en el Madrid.

-¿Estar en el Madrid es.?

-Por lo que representa el club y el equipo... La verdad que estar en el Madrid es como jugar en la NBA. Es un sueño cumplido. Acá tengo todo a disposición, sólo hay que pensar en jugar, así que te puedo decir que estar en Madrid es todo lo que un jugador sueña.

-¿Qué representa compartir equipo con jugadores como Doncic (Luka), Ayón (Gustavo) o Rudy (Fernández), que tiene un talento increíble?

-Lo disfruto. Con Gustavo (Ayón) me gusta muchísimo jugar, es un pivote que se mueve mucho, que es muy talentoso, que sabe pasar la bola. Aprendo de él, aún ahora que no juega porque está lesionado. En realidad de todos. En un contrataque corro y tengo de un lado a Luka (Doncic) y del otro a Rudy (Fernández), es impresionante el poder ofensivo que tenemos. La verdad que lo de Luka es impresionante, tiene 18 años, tiene el techo muy alto y sin duda es un jugador NBA. Hay que disfrutarlo en cada juego. A todos estos jugadores los disfruto dentro de la cancha y me propongo competir con ellos, me pongo como objetivo estar a la altura de semejantes monstruos.

-¿Tu capacidad de asombro ya está completa o te seguís sorprendiendo con las cosas que te van pasando en el Madrid?

-Cada vez que me pongo la camiseta de Real Madrid es especial. Me pongo a pensar por los clubes que pasé, desde el Municipal, de mi barrio, hasta no hace mucho Peñarol. Y ahora tengo la camiseta del mejor club del mundo. Quiero mantenerme en este nivel y seguir acá. El listón está muy alto y me propongo subirlo cada vez más.

-¿Qué sentís que debés mejorar para mantenerte en un lugar de elite?

-Muchísimas cosas. Gracias a Dios tengo cosas para superarme. Debo trabajar más mi tiro de tres puntos, tengo que ser un base más completo y eso no se hace de una temporada a la otra. Se logra con los años, con la experiencia. El roce internacional me ayudó muchísimo a crecer. Del base que era en Peñarol a este que soy ahora es por la experiencia que sumé a nivel internacional. Intento seguir creciendo en lo profesional, adentro y afuera. Como somos afuera de la cancha terminamos siendo adentro, así que busco un equilibrio en todo eso.

-Cuando te vas a dormir, ¿qué soñás para el ahora?

-Con triunfar en el Madrid. Cuando se habla de un equipo como este se habla de títulos, de lograr cosas importantes, pero no es algo fácil. Mi deseo es tratar de ganar todo lo que pueda con el Madrid.

"Hacía mucho que no me tocaba ver un partido de la selección por la TV y lo sufrí mucho"

Se convirtió en una referencia dentro de la selección de la Argentina. Es el emblema del recambio generacional. Y como a cada uno que se puso la camiseta celeste y blanca en los últimos casi 20 años, se le hizo piel. Existe un sentido de pertenencia en Facundo Campazzo con el conjunto nacional. Formar parte del plante en cada convocatoria para él es todo un acontecimiento y lo espera con unas ansias que se le vuelve complejo de describir. De la misma manera, que ahora se le anuda de nervios el cuerpo porque no puede ser parte de las ventanas eliminatorias que comenzó a disputar el equipo de Sergio Hernández de cara a la Copa del Mundo de China 2019. La falta de acuerdo entre Euroliga y FIBA (no detendrá su competencia durante las fechas de eliminatorias), lo dejó fuera de alcance y siente la misma impotencia que todos aquellos jugadores que se desempeñan en equipos que juegan el certamen europeo más importante de Europa.

Para comprender mejor qué implica para Facundo esto de jugar en la selección valen estas referencias. Antes de la última Americup, viajó a Nueva York para entrenarse junto a Luis Scola, Patricio Garino, Maximiliano Fjellerup, Daniel Amigo. Es que desde que desembarcó en el proceso de selección siente que su carrera se potenció: "En una época no sabía lo que era ser un profesional, me acostaba a cualquier hora. Y bueno, me junté con la Generación Dorada que me guió y me mostró que jugador de básquetbol hay que ser fuera y dentro de la cancha. Me lo demostraron varios, pero puntualmente Luis (Scola) y Paulo Maccari, el fisioterapeuta del plantel. Verlos entrenar me ayudó a tomar el camino adecuado; me eduqué un poco más con el tema de las comidas", explicó Campazzo.

Campazzo metió el mejor bombazo de la Americup

cerrar

Por eso es que siente que algo le falta ahora que el equipo compite por un lugar para la próxima Copa del Mundo. Es que los 54 partidos que jugó para la selección y los 616 puntos que anotó, tiene siempre un sabor especial. Es por eso que se la pasó hablando con varios de sus compañeros durante las dos primeras fechas, ante Paraguay y Panamá.

-No es una situación común para vos estar lejos de la selección, ¿Cómo fue ver el arranque de eliminatorias por TV?

-Hacía mucho que no me tocaba ver un partido de la selección por la TV y lo sufrí mucho. Me puse muy nervioso. La sensación era de querer estar ahí y ayudar. Entiendo que no es una mala idea lo de las ventanas (por las eliminatorias), pero se tiene que solucionar el tema para que puedan ir los jugadores de Euroliga. Esperemos que se pueda resolver. Por suerte pudimos ganar ante Paraguay, en casa, y ante Panamá, que fue un rival duro.

"Hacía mucho que no me tocaba ver un partido de la selección por la TV y lo sufrí mucho. Me puse muy nervioso. La sensación era de querer estar ahí y ayudar."

-¿Hablaste con tus compañeros después de las dos primeras fechas?

-Sí, hablé con Lapro (por Nicolás Laprovittola) y con Marcos (Delía). Fue un comienzo con Paraguay que pudimos resolver bien, pero con Panamá estuvo complicado. Por suerte los 12 que estuvieron lo hicieron muy bien y lo sacamos adelante. Tenemos mucho que mejorar, estamos muy bien dirigidos por Sergio Hernández, así que vamos por el buen camino. Y además tenemos a un capitán como Luis Scola, que no pudo estar con Panamá, pero las cosas que hizo para estar en La Rioja, por ejemplo, como viajar más de 27 horas, creo que valen mucho y hay que aprender de él.

-¿Se habla de esta situación en el vestuario del Madrid?

-Es un tema que nos escapa a nosotros poder resolver. Nos genera cierta impotencia, porque nos gustaría jugar en nuestra selección, pero debemos respetar el club en el que estamos. Es un tema incómodo. Deseamos que se solucione esta diferencia. Se habla en el vestuario, pero se concluye en que queremos que se busque una salida buena para todos, porque queremos jugar en la selección y también hacerlo en los clubes.

El tobillo, un susto

La cara de dolor de Facundo Campazzo cuando se torció el tobillo izquierdo en el juego ante Murcia, encendió una luz de alarma para Real Madrid, que sintió que podía perder a otra pieza importante dentro de un plantel repleto de estrellas. Es que para esta temporada sufrió las bajas de Sergio Llull, Anthony Randolph, Gustavo Ayón y Ognjen Kuzmic, y todos temían un nuevo golpe para el equipo blanco. Si bien desde el cuerpo médico del Madrid son cautelosos, es posible que ese gran susto se disipe, ya que algunos aseguran que mañana podría disputar el clásico ante Barcelona.

"La verdad que Facundo cuando se lesionó nos asustamos, pero nos sentimos mejor cuando supimos que quería volver a entrar contra Murcia. Por prevención entendimos que era mejor que no vuelva a ingresar", contó Pablo Laso, el entrenador de Real Madrid.