Se recalienta el dólar, pero las acciones y bonos operan ajenos al Congreso

El billete subió a $ 17,95, pero poco antes de su cierre, la Bolsa subía al igual que los títulos públicos

El dólar minorista subió hoy 10 centavos. Foto: Archivo

Pese a que no hubo operador que no comentara sobre los hechos de violencia en las afueras del Congreso, el mercado de bonos y acciones operó disociado, casi como observando otro canal. Sólo el dólar , que ya viene tomando color en las últimas ruedas de la semana pasada, subió hoy cinco centavos en el circuito mayorista, a $ 17,60, y se ofrecía a $ 17,95, casi 10 centavos arriba, en las pizarras de las casas de cambio de la City porteña y grandes bancos.

"El mercado cambiario debiera estar en $ 17 y vale $ 17,60. Los que estaban entrando plata finanicera no la están entrando; no hay neerviosismo, pero todo el ruido político le da sostén al tipo de cambio", explicó a LA NACION el responsable de cambios de un banco de primera línea, que pidió no ser identificado.

El tipo de cambio, a diferencia de las acciones y de los bonos, acusó recibo de la violencia que copó las calles, mientras se desarrollaba la sesión por la reforma previsional. En el momento en que se alcanzó el quórum para iniciar el debate, de hecho, el dólar en el circuito mayorista bajo a $ 17,55 y después volvió a subir, a medida que los canales de televisión reflejaban los piedrazos de los manifestantes en contra de las fuerzas de seguridad y se empezó a complicar la sesión parlamentaria.

"No tiene sentido tomar riesgo. Pase lo que pase, los fundamentals juegan en contra de una suba del dólar, pero para qué tomar tanto riesgo en un día cuando se ven imágenes como las que veíamos por la televisión. Hoy se tradeaban piedras", ilustró otro operador.

De cualquier manera, entre los inversores pareció primar más una actitud de cautela que de pánico. Durante la rueda, que termina a las 15 de la tarde, se operaron apenas US$ 450 millones, cuando habitualmente en la compraventa de dólares se mueven entre US$ 700 millones y US$ 800 millones diarios.

En la Bolsa, en tanto, las acciones líderes, prácticamente ni se inmutaron ante la realidad política. El índice Merval, el principal del mercado, terminó al final de la rueda con una apreciación de 0,43%, con papeles como Tenaris que avanzaron en más de un 2,54 por ciento.

"Hay una sensación de fragilidad por un lado, pero por otro lado los mercados no acusan el impacto. Han subido mucho independientemente de los vaivenes políticos, están blindados", opinó Leopoldo Olivari, operador de Bacqué & Cía. Sociedad de Bolsa. "La paridad de los bonos, que es lo que hay que mirar, también se mantiene", apuntó. Entre los títulos de la deuda pública, algunos bonos subieron en torno a 0,3% y hasta 2,4%, como el caso del Discount 2033 de ley argentina.

"Dentro de todo la Bolsa está muy tranquila, y los bonos también -coincidió Christian Reos, gerente de Research de Allaria Ledesma-. Todos sabemos cómo es diciembre, no es nuevo ver este tipo de cosas. Además, todos los mercados afuera están muy firmes: Brasil, México, y Estados Unidos. Lo cual ayuda a que tengas un día al alza", señaló. El Dow Jones, el índice industrial líder de la Bolsa de EE.UU., avanzó 0,57%, mientras que el Standard & Poor's 500, creció en un 0,54 por ciento. El Bovespa brasileño, en tanto, trepó 0,70%, y el principal indicador de la Bolsa de México,1,15 por ciento.