El cine que viene: las diez películas más esperadas para el año próximo

Dos films de Steven Spielberg, el regreso de Clint Eastwood y el debut como director de Bradley Cooper son algunos de los estrenos que generan más expectativas para 2018; las favoritas para el Oscar definen la grilla

Ready Player One, una oda a la cultura popular actual dirigida por Steven Spielberg, uno de sus creadores. Foto: Warner

En un mercado audiovisual cuya configuración ha cambiado diametralmente con la aparición de las producciones pensadas directamente para el streaming (Netflix ya anunció que en 2018 invertirá en contenidos 8000 millones de dólares), la industria cinematográfica dará pelea con una programación llena de estrellas, películas de alto presupuesto y directores con prestigio y carreras muy reconocidas. Aquí, una guía de lo mejor que tendrá el año que viene para los amantes del cine.

The Post y Ready Player One

Steven Spielberg

Los amantes del cine del creador de Tiburón y La lista de Schindler, de parabienes: este año se vienen dos películas dirigidas por él.The Post: Los oscuros secretos del Pentágono cuenta cómo The New York Times y The Washington Post revelaron durante la presidencia de Richard Nixon importantes documentos del Pentágono que pusieron en tela de juicio el papel de su antecesor en el cargo Lyndon B. Johnson, durante el conflicto bélico con Vietnam. La protagonizan dos pesos pesados : Meryl Streep y Tom Hanks. Ready Player One ocurre en 2044 y tiene como protagonista a Wade Watts (Tye Sheridan), un adolescente que se evade del mundo real a través de Oasis, una popular utopía virtual. Basada en el best seller de aventuras de Ernest Cline, es una film cargado de referencias a la cultura popular: El Gigante de Hierro, el DeLorean de Volver al futuro, Freddy Krueger y hasta la camioneta de Brigada A.

A Star is Born

Bradley Cooper

Bradley Cooper y Lady Gaga en A Star is Born. Foto: Warner

Luego de años de rumores -se llegó a decir que Clint Eastwood y Beyoncé iban a asociarse en una nueva versión inspirada en el legado de Kurt Cobain-, Bradley Cooper debuta como director y protagoniza esta historia de una estrella de cine que impulsa a una joven cantante hacia la fama que ya tuvo tres versiones cinematográficas: una de 1937, dirigida por William Wellman con Janet Gaynor y Fredric March; una de 1954, dirigida por George Cukor, con Judy Garland y James Mason, y una de 1976, dirigida por Frank Pierson, con Barbra Streisand y Kris Kristofferson. Será el primer protagónico en cine de Lady Gaga luego de su participación en la sexta temporada de la serie televisiva American Horror Story.

First Man

Damien Chazelle

Luego del éxito de La La Land, este joven director (cumple 33 años en enero) vuelve a confiar en Ryan Gosling para que esta vez interprete al famoso astronauta Neil Armstrong, el primer ser humano que pisó la Luna, en julio de 1969. Corey Stoll, Kyle Chandler y Jason Clarke encarnarán a otros integrantes del programa espacial.

La ascendente británica Claire Foy (ganadora de un Globo de Oro por su trabajo en la serie The Crown) será Janet, la esposa del astronauta. El primer candidato para llevar al cine la novela de James Hansen, centrada en la vida de Armstrong en la década del 60, era Clint Eastwood, pero finalmente quedó en manos de Chazelle, quien por primera vez dirige una película sin vínculos con la música.

La forma del agua

Guillermo del Toro

Ambientada en 1963, pleno auge de la Guerra Fría, tiene como protagonista a una mujer discapacitada (encarnada por Sally Hawkins) que trabaja en el servicio de limpieza de un laboratorio en el que se encuentra inesperadamente con un inusual hombre-pez capturado en el Amazonas y usado para extraños experimentos. Con este film, señalado como una personal relectura de la popular historia de La bella y la bestia, nacida como tradicional cuento de hadas francés y replicada decenas de veces en el cine y la literatura, el director mexicano de la celebrada El laberinto del fauno (2006) ganó el León de Oro de la última edición del Festival de Venecia.

The 15:17 to Paris

Clint Eastwood

Otra vez basado en hechos reales, como en Sully: hazaña en el Hudson (2016) y El francotirador (2016), Eastwood retoma la dramática historia ocurrida en agosto de 2015, cuando un terrorista armado con un fusil de asalto AKM, un cóctel molotov y una pistola intentó llevar a cabo un atentado en un tren con 554 pasajeros a bordo que recorría el trayecto Ámsterdam-París. Lo evitaron tres héroes anónimos que lograron reducirlo y Clint hizo una apuesta riesgosa: son ellos mismos -los hasta ese momento ignotos Spencer Stone, Alex Skarlatos y Anthony Sadler- los que protagonizan una película en cuyo guión volvió a colaborar Dorothy Blyskal, también apoyo clave para el director en Sully.

Isle Of Dogs

Wes Anderson

El nuevo largometraje del director de Los excéntricos Tenenbaum abrirá en febrero la 68» edición del Festival de Berlín, tres años después de quedarse con las ganas del Oso de Oro con El gran hotel Budapest, su película más taquillera. Es el regreso del director al cine de animación luego de la brillante experiencia de El fantástico Sr. Zorro, que en la Argentina fue directamente lanzada en DVD sin pasar por las salas de cine. La historia está ambientada en Japón y arranca cuando una epidemia de gripe canina provoca el exilio de todos los perros del lugar a una isla abandonada llena de basura. Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum y Bob Balaban aportan su voz en la versión original.

El hilo fantasma

Paul Thomas Anderson

A mediados de este año, Daniel Day-Lewis sorprendió a todos con el anuncio de su retiro del cine. Recién llegado a los 60 (los cumplió en abril), anunció que este film de Paul Thomas Anderson, con quien ya había trabajado en Petróleo sangriento (papel por el cual ganó el segundo de sus tres Oscar a mejor actor principal), sería su despedida de la pantalla grande. Su papel en la película es el del famoso modisto Reynolds Woodcock, favorito de la realeza y las estrellas del mundo del espectáculo del Londres de la posguerra de los 50, cuya vida cambia con la aparición de una joven (Vicky Krieps) que se convierte en su musa y amante.

Solo: A Star Wars Story

Ron Howard

http://www.lanacion.com.ar/2037205-los-secretos-detras-de-los-cambios-en-la-pelicula-de-han-solo Desde que George Lucas vendió, en 2012, los derechos de la saga Star Wars a Disney, empezó la andanada de films dedicados a reconstruir la historia de sus íconos más populares. En este caso, se trata de la vida de Han Solo, interpretado originalmente por Harrison Ford, antes de su encuentro con Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi en la cantina de Mos Eisley. Empezaron dirigiendo este spin-off Phil Lord y Christopher Miller (La gran aventura Lego), pero desacuerdos con los productores provocaron el reemplazo de la dupla por Ron Howard, ganador de dos Oscar con Una mente maravillosa. Hubo otros cambios en el elenco y el rodaje se terminó prolongando casi tres meses más de lo previsto. El papel principal quedó en manos de Alden Ehrenreich, un actor con poca experiencia previa.

Ocean's 8

Gary Ross

Sandra Bullock encabeza esta comedia policial como Debbie Ocean, la hermana del personaje que interpretó George Clooney en la trilogía bandida dirigida por Steven Soderbergh. En este caso la banda de ladrones estará integrada por un grupo de expertas en quedarse con lo ajeno compuesto por Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter. Rihanna, Mindy Kaling y Awkwafina. El gran golpe que planean ocurrirá durante la glamorosa gala repleta de celebridades (gran oportunidad para los cameos) del museo Met en Nueva York. Dos de los personajes de la serie cinematográfica ya están anunciados en el elenco de la nueva película. Matt Damon y Carl Reiner volverán a interpretar a Linus Caldwell y Saul Bloom, respectivamente.

Todo el dinero del mundo

Ridley Scott

Cuando faltaba poco más de un mes para estreno, el experimentado director de Blade Runner y Alien, el octavo pasajero decidió borrar a Kevin Spacey de esta película por las acusaciones de acoso sexual contra el actor, que fue reemplazado en cada escena en la que había participado por Christopher Plummer. El foco del film es el secuestro de John Paul Getty III, heredero del imperio petrolero Getty, en la Italia de los 70. John Paul Getty, el magnate que encarna Plummer, se negó a pagar el rescate de su nieto hasta que recibió la oreja derecha del niño en una encomienda.Completan el elenco Michelle Williams y Mark Wahlberg. La historia tendrá también una versión alternativa en la serie televisiva que pronto estrenará Danny Boyle.

Un futuro dorado

Por los vericuetos de la distribución global de películas, algunos de los films de la lista competirán en la actual temporada de premios. Entre las que tienen mayores chances de estatuillas están La forma del agua, que fue la película más nominada para los Globo de Oro (siete menciones), y The Post, que la sigue con seis.