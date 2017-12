Los fiscales Pollicita y Mahiques reclamaron elevar el caso a juicio para saber si hubo sobreprecios

Piden juzgar a Cristina por la obra pública. Foto: Archivo

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron ayer la elevación a juicio oral de la causa contra Cristina Kirchner por la presunta asignación irregular de obra pública en Santa Cruz durante su presidencia.

La ex presidenta tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Está acusada de haber liderado una asociación ilícita y haber favorecido a su "amigo y socio" Lázaro Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias, con enormes beneficios y sin controles.

Los fiscales pidieron que fueran enjuiciados también otros once acusados, entre ellos, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López (ambos presos en otras causas), acusados de haber integrado la presunta "banda".

Esta causa fue iniciada por una denuncia del actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, que sostuvo que durante el kirchnerismo se habían entregado a empresas de Báez 52 obras en rutas santacruceñas por $ 46.000 millones, a precios actualizados. Según el juez de la causa, Julián Ercolini, las 52 obras tuvieron, en promedio, un sobreprecio del 15 por ciento.

Este expediente será la segunda causa elevada a juicio contra la ex presidenta. La anterior es la del dólar futuro. Bonadio ya dio por terminada la instrucción y el caso está en manos del Tribunal Oral Federal Nº 1, que deberá juzgarla. En este expediente la discusión central será si puede sostenerse una acusación o si el hecho es una decisión política.