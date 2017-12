Los Premios Olimpia: las renuncias pusieron el foco en el confuso criterio para decidir a quienes se premia

El prestigio de las estatuillas está fuera de discusión entre los deportistas que, por esa razón, pretenden tener más claro cómo se conforman las ternas y se otorgan los galardones; la ceremonia, esta noche a las 21:30

"Estar cerca de tus ídolos, de los medallistas olímpicos que admirás te hace pensar: ?¿Ves que se puede?'. La fiesta de los Olimpia es maravillosa". Flavia Mormandi, actual campeona sudamericana de florete, fue por última vez a la ceremonia de entrega de los premios más longevos del deporte argentino en 2006, y todavía recuerda el grato sabor de aquellos encuentros con los mejores. Este año volvió a integrar la terna de esgrima. Pero renunció públicamente a participar, una decisión inédita en los 64 años de historia del galardón. Simplemente entendió que otros compañeros habían hecho más méritos que ella.

Su decisión desvió el foco de atención antes de la ceremonia que tendrá lugar esta noche desde las 21:30 en el microestadio Ricardo Rusticucci de Pilar. Esta vez no solo se especulará sobre quién se llevará la estatuilla de Oro con la que el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) designa al mejor deportista del año. Los criterios de elección, los errores, las enmiendas y las injusticias también rondarán la fiesta.

"Reconozco que me sorprendió no estar en la terna", dice el espadista Jesús Lugones, 6º en los Mundiales de Leipzig de este año, un resultado histórico para la esgrima de nuestro país. "Me pareció injusto pero solo lo comenté con mi mamá. Si no estaba, no estaba, ¿qué podía hacer?".

El desaguisado, que el CPD aceptó como un error producto de un problema de comunicación con la Federación, se solucionó con la inclusión del citado Lugones y de Pascual Di Tella en lugar de Mormandi y Felipe Lucero, que también dimitió. Pero el hecho puso en el punto de mira el sistema y los criterios utilizados para elegir a los ganadores.

Enrique Martín, vicepresidente de la entidad que desde 1954 entrega los Olimpia, le baja el tono a la polémica -"lo ocurrido fue excepcional y no llegó ni a rozar la categoría de problema"- a la vez que explica: "Los criterios de evaluación son difíciles de establecer. ¿Quién dice que una participación internacional vale más que un logro a nivel local? A partir de ahí cualquier opinión es respetable".

Los criterios. Ahí está el punto débil de unos galardones que, por otra parte, despiertan de manera unánime el interés de la colonia deportiva argentina. "Es el único premio que guardo en casa", dice Santiago Lange, medalla de oro en vela en Río 2016. "No me va a cambiar la vida ganarlo o no, pero estar en la terna ya me hace feliz", se entusiasma Eduardo Villalva, jugador de la selección argentina de futsal. "A todos nos gusta que nos reconozcan el esfuerzo. Te da energía para seguir mejorando", subraya Belén Casetta, plusmarquista sudamericana en 3.000 obstáculos. "Cuando lo gané por primera vez, en 2002, le dije a mi papá que ya estaba, que lo había conseguido todo", se emociona Fernando Belasteguín, número uno del mundo en pádel y diez veces Olimpia de Plata. "Es el premio más importante de los que participamos", asegura Gustavo Álvarez, secretario general de la Federación Argentina de Billar.

La unanimidad lleva a una conclusión indudable: los Olimpia gozan de un indudable prestigio, sobre todo entre los deportistas de las disciplinas conocidas. Y además, nadie cubre la entrega de sospechas oscuras. "No me gusta prejuzgar y no tengo ninguna evidencia para decir que exista algo raro", sostiene al respecto Lange. "Confío totalmente en la transparencia de los periodistas que eligen a los premiados", afirma la marplatense Casetta, en un mensaje que se repite como letanía.

Pero es casi inevitable que la ignorancia respecto a cómo se deciden las ternas y los vencedores abra la puerta al debate. Se sabe, sin dar nombres y apellidos, que hubo deportistas que exigieron el oro para asistir a la fiesta. Se dan opiniones personales sobre tal o cual vencedor. O se recuerdan errores del pasado, como el cometido en 2009 con el Matador Darío Colla, que en principio no fue nominado y al final ganó el premio de ciclismo. Algo que, por otra parte, puede ocurrir hoy con Lugones: "Estar en la terna este año es especial porque me eligieron mis compañeros, pero el ganador tiene que ser Jesús", vaticina Di Tella.

Lo cierto es que el sistema de elección es prácticamente desconocido hasta para los propios interesados. Del mismo solo participan los socios del CPD, alrededor de mil, quienes reciben un formulario con todos los deportes participantes (41 este año) que cada uno responde acorde a sus conocimientos, es decir, sin necesidad de llenar todos los casilleros. El siguiente paso es consultar con las federaciones nacionales y con algunos periodistas especializados en las disciplinas minoritarias y poco difundidas. "Generalmente respetan lo que sugerimos, nunca tuvimos problemas", dice Roberto Andrés Nieto, director técnico de la Federación de Squash. "Pero esto no ocurre siempre", aclara Martín.

En ese momento se deciden las ternas. Después, una comisión prepara los antecedentes de cada uno de ellos y los eleva a los miembros de la Comisión Directiva. El día anterior a la entrega, estos se reúnen para votar los Olimpia de Plata y plantear 3 o 4 "finalistas" para el de Oro. Por último, y poco antes de la ceremonia, los mismos directivos votan el ganador.

"Todas las decisiones son democráticas y no tiene nada que ver si el ganador del Oro está o no presente en la fiesta", dice Martín, quien recuerda que en la edición de 2014 Pechito López viajó expresamente desde París, dejando incluso una actividad prevista de la marca para la que corría, ante la posibilidad de llevarse el premio mayor, y sin embargo perdió por un voto con Adolfo Cambiaso. Aunque hay quien afirma que este punto no se cumple a rajatabla.

Pero conocer el sistema no aclara la confusión. "Estaría bien aclarar cuáles son los criterios de selección", propone Lange. "Hay quienes le dan un valor tremendo al premio y me parece necesario saber cómo y por qué se eligen a los que integran la terna", apunta Mormandi, la esgrimista que hoy mirará la ceremonia por televisión, consciente que con su renuncia sacudió la habitual placidez de los viejos y prestigiosos Olimpia.

Galardones por el mundo

Reconocer el mérito de los deportistas del país no es, desde ya, una excepcionalidad argentina, aunque el tipo y cantidad de premios que se otorgan y las entidades encargadas de hacerlo varía mucho de un país a otro.

En 1949, la Sports Journalists' Association fue la pionera en estas cuestiones, y aún mantiene su vigencia. En la primera edición repartió cinco galardones, para la siguiente ya hubo un único ganador anual, en 1959 comenzó a dar uno femenino y otro masculino, y de a poco fue sumando más categorías pero siempre mirando la actividad deportiva como algo global y no dividida por especialidades, como ocurre con los Olimpia.

Lo mismo sucede en la mayor parte del mundo. España y Brasil a través de instituciones oficiales; Italia, Francia o Estados Unidos merced al interés de diversos medios periodísticos seleccionan a los más destacados, pero siempre de un modo general, tal como ocurre con los internacionales premios Laureus, nacidos en 2000 por iniciativa de Nelson Mandela.

Uruguay y Chile, en cambio, adoptan un modelo similar al argentino. Los periodistas deportivos orientales entregan los premios Charrúa a representantes de 37 disciplinas. Los trasandinos, que instauraron sus galardones en 1951, estiran la cifra hasta 58 (8 de ellos paralímpicos) y añaden una variante que desde 1979 también practican los británicos: premiarse a sí mismos. Es decir, elegir a los periodistas del año, algo que por el momento apenas circula como rumor entre los socios del CPD argentino.