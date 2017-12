"No es una ley justa", dijo el diputado nacional del Frente para la Victoria y presidente del PJ Nacional, desde el Congreso, donde se continúa debatiendo la reforma previsional

José Luis Gioja: "Si se aprueba la ley vamos a pedir que el Ejecutivo la vete"

José Luis Gioja , presidente del PJ Nacional y diputado nacional del Frente para la Victoria, opinó sobre la reforma previsional en comunicación con Terapia de Noticias desde el Congreso, donde continúa el debate sobre la ley. "Si se aprueba vamos a pedir que el Ejecutivo la vete. No es una ley justa", dijo.

Además, se refirió a los incidentes de violencia que se sucedieron durante la tarde y en donde 109 personas debieron recibir atención médica. "Condeno todos los hechos de violencia, pero reconozcan que esta violencia es generada por hechos de injusticia", opinó el ex gobernador de San Juan.

También le consultaron sobre los dichos de Emilia Soria, diputada por el Frente para la Victoria, que dijo que los gobernadores del PJ que acompañan al oficialismo "son prostitutas de Macri". "Una de las principales banderas del peronismo, del justicialismo, por la cual Evita dio la vida, es la justicia social y esta ley no está en línea con la justicia social que la Argentina necesita", respondió Gioja.

"Si hay que sacarle los recursos a las mineras para que los jubilados ganen más, no tenga dudas que lo voy a apoyar. Ahora si se le saca y no se sabe para qué, en ese caso, obviamente no me interesa", opinó el legislador.

"Nadie es más vivo que nadie. Aquí todos tenemos derechos, tenemos que escucharnos. Sirve dialogar, no entre sordos. Con esta ley el Ejecutivo Nacional tiene un capricho, no comparto el apuro", concluyó.

