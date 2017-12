De los lectores: cartas & mails

Reforma jubilatoria

Inadaptados

¿Qué más pretenden hacer los inadaptados que van a las inmediaciones del Congreso durante una sesión importante como la de ayer?

Tiran bengalas, piedras (tras romper las veredas), incendian, pisotean los cercos de las plantas. No es represión cuando ellos son los que atacan. Y no estuvieron haciendo un pícnic, precisamente. Los argentinos no aprendemos más...

Recomendación

He leído con asombro que el Arzobispado de Córdoba recomendó a los diputados de esa provincia no votar la reforma previsional. En nombre de la Iglesia no se puede opinar sobre lo que no se conoce. El sistema jubilatorio en la Argentina se encuentra colapsado. Si el Gobierno puede garantizar el costo de vida, es un verdadero milagro. Por favor, no confundamos a la opinión pública. Lamento que ese arzobispado no emitiera opinión ni preocupación por otros temas que son tan gravosos y que lastiman tanto la economía nacional.

Cambio de actitud

Quiero a mi país y no tolero el caos que vivimos actualmente ante algunas reformas legítimas y necesarias que propone el Gobierno. Por un lado, no podemos seguir emitiendo moneda; por el otro, la vida de los adultos mayores se prolonga. Estoy jubilada y sigo trabajando para poder viajar al sur, al menos cuatro veces al año, para ver a mis nietos. Yo percibo más que la mínima y acepto que se me descuente el 3% por mes, por el término inicial de seis meses, para un "hermano" jubilado que gane ese monto, con posibilidad o no de renovar mi contribución y con la esperanza de que se logre sanear la economía durante 2018. ¿Cuántos jubilados que ganen más que yo estarían dispuestos a hacer lo mismo? ¡Probemos! Ahora que vamos al banco a cobrar el aguinaldo, firmemos un documento aquellos que queremos entrar en el programa "Entre hermanos" y hagámoslo ya. Si votamos cambiar... cambiemos de actitud.

Explicar mejor

Estoy totalmente a favor de esta gobierno, y le quisiera preguntar: ¿por qué no explican mejor las medidas a tomar? Al no hacerlo dejan un enorme espacio a la oposición para que embarre totalmente la cancha. Querido Presidente, explíquenos, que todos somos capaces de entender.

Gesto hacia el país

Muy respetado señor Presidente: soy una persona mayor que ha trabajado toda la vida y que está convencida de que usted es la persona que tiene las condiciones para sacarnos de la crisis que vive el país. Estoy de acuerdo con que es necesario eliminar el déficit fiscal y que hay que abolir todos los obstáculos que nos impiden competir en el mercado internacional. Pero entiendo que para lograr el apoyo de la ciudadanía se necesita un gesto de la clase política que demuestre que está dispuesta a acompañar al resto de los ciudadanos en esta batalla. Para ello, le sugiero que haga un llamado público a la honorabilidad de todos aquellos que ejercen el poder (ministros, legisladores, jueces) para que, como gesto hacia el país, renuncien a todos sus privilegios y se hagan todas las modificaciones legales como para que los próximos que accedan a esos cargos no los tengan más. Mucha suerte en su gestión. En definitiva, será la suerte de todos los habitantes de este suelo.

Estatuas porteñas

Con relación a la nota del señor Gigena ("Debate monumental: más que una travesura de un grupo de artistas"), deseo señalar un error: la estatua de Falucho, inaugurada en 1897, no es la más antigua de Buenos Aires, como se afirma. Son anteriores: la Pirámide de Mayo intervenida por Prilidiano Pueyrredón en 1856 con esculturas de Dubourdieu, la estatua del Gral. San Martín de Daumas (1862), la estatua del Gral. Belgrano de Carrier-Belleuse (1873), la estatua de Mazzini obra de Monteverde (1878), la de Alsina obra de A. Millet (1882), la de Lavalle de P. Costa (1887), etc. Quizá la entrevistada quiso decir que el monumento a Falucho fue el primero ejecutado en el país por un escultor argentino (Lucio Correa Morales).

Ejemplo de Chile

Qué sana envidia sentí al ver el domingo pasado, al igual que en otras oportunidades, cómo en Chile se celebran la democracia y el traspaso de mando con tanta civilidad, educación y respeto.

"A quien le quepa el sayo... que se lo ponga".

Gracias

Quiero reconocer y agradecer públicamente a los doctores Juan Manuel Fernández Vila y Norberto Mezzadri, por su indiscutido profesionalismo y la actitud humana, la calidez y la comprensión que me dedicaron ante una compleja cirugía que me tocó afrontar. Mi más sincero agradecimiento y admiración para ellos. Quiero reconocer también la excelencia médica y asistencial del Hospital Alemán. Al equipo de cirujanos residentes, enfermeras y enfermeros de terapia intensiva y de internación general, al equipo de nutricionistas, a todos ellos, un enorme gracias. Sin duda el acompañamiento médico y humano contribuyó a mi pronta recuperación.

