Harán audiencias para debatir las primeras obras viales

El Gobierno lanzó a fines de la semana pasada la convocatoria a audiencias públicas para construir una red de autopistas. Es el primer llamado en el marco de los proyectos de participación público-privada (PPP), con los que la administración de Mauricio Macri espera atraer inversiones en infraestructura.

El objetivo de la audiencia, según se publicó en el Boletín Oficial, es informar a la población y a las organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales respecto del Proyecto PPP Vial-Etapa 1, para seis corredores distribuidos principalmente en la zona central del país.

Inversiones

En esta etapa, el Gobierno espera captar inversiones para financiar proyectos por US$ 8058 millones, de los cuales US$ 6035 millones se destinarán a la construcción de nueva infraestructura, mientras que otros US$ 2023 millones irán a tareas de mantenimiento y operación.

Más notas para entender este tema Se demora la llegada de inversiones privadas para obras públicas

El Gobierno lanzó a fines de la semana pasada la convocatoria a audiencias públicas para construir una red de autopistas. Foto: Archivo / Emiliano Lasalvia

Las obras implican la construcción de 3500 kilómetros de rutas. De ese total, en tanto, 810 corresponden a autopistas y otros 1494, a rutas seguras.

Entre los proyectos se destacan la construcción de 914 kilómetros en la ruta nacional 7, por mucho el proyecto más grande en juego a ser financiado con esta modalidad. Le siguen los 707 kilómetros de las rutas 3 y 226.

También se harán, según el plan oficial, 666 kilómetros de la autopista 9 y la ruta 33, así como 299 kilómetros en las rutas 3 y 205.

Desde ayer, los interesados pueden consultar el plan de obras (PO) consistente en tramos de autopista, rutas seguras y variantes; emplazamiento de las estaciones de cobro y contraprestación por uso, y las cuestiones socioambientales, incluyendo el estudio ambiental expeditivo y el informe ambiental emitido por el Ministerio de Ambiente.

Los plazos de concesión de las nuevas obras rondarán los 15 años, según se desprende del proyecto del Ministerio de Transporte.