Andrés Malamud: "El Gobierno se está jugando la gobernabilidad"

El politólogo analizó la coyuntura política como un aprendizaje para el oficialismo

Andrés Malamud sobre la reforma previsional: "El Gobierno se está jugando la gobernabilidad"

Andrés Malamud, politólogo, participó del programa Terapia de Noticias y analizó los incidentes y la sesión que aún continúa en la Cámara de Diputados sobre la reforma previsional. "El Gobierno se está jugando la gobernabilidad pero creo que va a ganar la apuesta", opinó mientras la lay es tratada en Diputados.

Andrés Malamud: "No hay que interrumpir al enemigo cuando se esta equivocando"

El politólogo dijo que hubo un "aprendizaje" por parte del Gobierno. "Del jueves al lunes había dos sectores en pugna, los dos -el Gobierno y la oposición- utilizaron la violencia, hoy fue solo uno", dijo.

"La violencia estatal es peor porque es la que tiene que garantizar el orden público. En este caso el Estado se contuvo a sí mismo. No me parece una casualidad, sino una estrategia: de la mano dura de Patricia pasamos a la mano blanda de Larreta. Lo hizo por algo y en términos estratégicos es porque no se debe interrumpir al enemigo cuando se está equivocando y acá la oposición se está equivocando", analizó Malamud. "El Gobierno contiene su propia fuerza y deja que los desmanes avancen, a un costo altísimo, pero queda claro de qué lado estaba la violencia", concluyó.

