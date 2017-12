Reforma previsional: qué dijeron los políticos sobre una jornada violenta

Lilita Carrió, Anibal Fernández, Margarita Stolbizer, Sergio Massa y otras figuras públicas dieron su opinión en Twitter sobre el tratamiento del proyecto de ley

En una jornada que estuvo marcada por la violencia en el centro porteño y por las opiniones cruzadas en torno a la reforma previsional que se debate en el Congreso, las redes sociales se convirtieron, una vez más, en un campo de batalla en el que, de un lado y del otro, se exponen argumentos y distintas posturas sobre el proyecto.

Así, Lilita Carrió inundó esta red social con una catarata de mensajes. "No se gana con violencia lo que se perdió en las urnas", disparó y lanzó: "Pido que de todo lo que está ocurriendo afuera, se le corra vista al fiscal penal de turno y al juez en turno que está tratando el tema de la conspiración constitucional. Intervención (a las16 hs)". Además, apuntó contra el kirchnerismo: "En el año 2010, mayoría de diputados nacionales pidió el 82 % móvil, ese día, el diputado Rossi votó en contra con todo el FPV" y "Moreau, gran traidor a la Nación, el que maneja Anses hace treinta años".

Irónico, Aníbal Fernández publicó una imagen de la violenta jornada que se produjo hoy en el centro porteño con la leyenda: "cuando se agrede al pueblo... ¿se vienen las inversiones?".

Por su parte, Margarita Stolbizer señaló vía Twitter: "La reforma previsional es un ajuste intolerable al bolsillo de los jubilados. La violencia callejera de quienes se oponen es contraria al estado de derecho. Ninguno piensa mejorar la vida de los más débiles ni respeta los DH. Los K dejaron 12millones de pobres q estos aumentaron". Y a continuación agregó: "Lo q no se puede entender es xq el Gobierno generó una situación q no existía, no justificó la urgencia y no ha buscado otras fuentes de financiación tocando intereses y no derechos. Enorme error darle aire a los corruptos para q salgan. Seguimos con la soberbia de los q ganan".

Su aliado, Sergio Massa publicó una infografía para explicar "por qué los diputados del Frente Renovador no apoyarán la ley que intenta impulsar el Gobierno". Declaró: "No estamos hablando de una #ReformaPrevisional sino de un recorte a los beneficios de 17 millones de argentinos".

En el medio del debate, Victoria Donda -quien irrumpió, durante su periodo para hablar, con un cacerolazo improvisado en el medio del recinto- también se manifestó vía redes sociales: "Bajé un rato y me sorprendió la fuerza del #cacerolazo fui a saludar a quienes estaban en Ayacucho y Rivadavia, todos piden que se escuche a la gente y que no haya más violencia".

En tanto Daniel Filmus opinó: "Un sector muy importante de nuestro pueblo no está dispuesto a dejar pasar que se apruebe esta ley que perjudica a tantos argentinos, fundamentalmente a los más humildes #NoALaReformaPrevisional".

Néstor Pitrola dijo: "Hay un antes y un después de este 18 de diciembre contra el paquetazo de Macri y los gobernadores. Un día que entra en la rica galería de gestas populares de nuestra historia". Además habló de la "presión popular" que "crece por la caída de esta ley nefasta" y se hizo eco de los dichos de la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Pla quien dijo: "No aceptaron la consulta popular, pero ahora mismo en las calles se produce el plebiscito contra el robo a los jubilados". Para Del Pla, "la movilización masiva es una respuesta contundente al bono-burla de Macri y los gobernadores".

