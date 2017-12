Los diputados se encaminaban a aprobar la reforma jubilatoria

El kirchnerismo intentó durante cinco horas que fracasara la discusión, pero el oficialismo logró impulsar el tratamiento y esta madrugada avanzaba hacia la sanción de la ley; el apoyo de los gobernadores fue clave

Un momento clave: a las 14.12, el oficialismo logró con facilidad el quorum para abrir la sesión por la reforma previsional. Foto: Daniel Jayo

En un clima de tensión e incertidumbre, la Cámara de Diputados se encaminaba esta madrugada a convertir en ley la reforma previsional , una norma con la que el Gobierno pretende ahorrar unos 60.000 millones de pesos en 2018. En este segundo intento de aprobar la ley, el oficialismo hizo caso omiso de los insistentes reclamos de la oposición para que se levante la sesión, confiado en que, con el apoyo de un sector del PJ no kirchnerista, reunirá los votos para sancionar la iniciativa esta madrugada.

Andrés Malamud: "No hay que interrumpir al enemigo cuando se esta equivocando"

cerrar

Una vez que el bloque de Cambiemos reunió el quorum con el aporte de una veintena de diputados peronistas, el recinto se convirtió en escenario de una fuerte batalla verbal entre oficialismo y oposición que incluyó, como el jueves pasado, insultos, acusaciones y chicanas cruzadas. En las afueras del Congreso, las calles sucumbieron al caos y la violencia provocados por el enfrentamiento entre los manifestantes que marcharon en contra de la ley y las fuerzas de seguridad, que repelieron las embestidas.

A los gritos reclamó la oposición que se levantara la sesión. Pidió más de cuarenta cuestiones de privilegio con ese fin. Todo fue en vano: tras cinco horas de discusión intensa, cargada de virulencia, el oficialismo ordenó seguir adelante hasta el final con este proyecto de ley que, en líneas generales, propone modificar el índice de movilidad jubilatoria a partir del año próximo. Este cambio redundará en una merma en el aumento que percibirán a partir de 2018 los jubilados y los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Unos 17 millones de personas.

El oficialista Eduardo Amadeo justificó el cambio. "Así como está hoy el sistema previsional no es sustentable y amenaza el destino de millones de jubilados", advirtió, y enfatizó que esta nueva fórmula, lejos de ser perjudicial, protegerá los haberes jubilatorios porque será superior a la inflación anual.

Victoria Donda hizo sonar las cacerolas dentro de la Cámara de Diputados

cerrar

El ahorro que implicará este cambio, de 60.000 millones de pesos anuales, es clave para el Gobierno, ya que constituirá la base de sustentación de la reforma tributaria y del consenso fiscal que suscribió con los gobernadores en noviembre pasado y que esperan todavía la sanción de la Cámara de Diputados.

Los mandatarios provinciales anticiparon su apoyo luego de que el Gobierno cedió al reclamo de compensar a los jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH) por el empalme entre el actual sistema previsional y la nueva ley.

El decreto, que implicará una erogación de 4000 millones de pesos, se conocería hoy.

"¡Me da vergüenza, estos gobernadores no son peronistas, son prostitutas del presidente [Mauricio] Macri!", exclamó, enardecida, la diputada María Emilia Soria (FPV). El jefe del interbloque del peronismo no kirchnerista, Pablo Kosiner, reaccionó indignado. "Nosotros tenemos responsabilidad de gobierno; no queremos una opción electoral en 2019 a costa de pretender el fracaso de este gobierno", retrucó.

Previamente, la diputada Elisa Carrió advirtió que, ante los desmanes ocurridos fuera del Congreso, "en términos jurídicos a eso se le llama Estado de hecho, que no es ni más ni menos (que) apartado del derecho. ¡Eso se llama golpe de Estado!".

Cacerolazo en Triunvirato y Los Incas

cerrar

Las palabras exacerbaron los ánimos dentro del recinto. El jefe de bloque del kirchnerismo, Agustín Rossi, la acusó de ser funcionaria de la dictadura en Chaco. Y Graciela Camaño, jefa del bloque del Frente Renovador, enfatizó que Cambiemos encarna "una república represiva".

Camaño deslizó, incluso, que el Gobierno pudo haber infiltrado manifestantes para generar un clima de caos. "No sería la primera vez que el Estado conspirador mete gente en las marchas, vaya si no lo sabemos", enfatizó.

El kirchnerista Leopoldo Moreau siguió esa misma línea. "Tal vez alguien en el Gobierno imaginó este escenario creyendo que la mejor manera de forzar la situación era crear un estado de caos que justificara no sólo el acompañamiento a la ley por convicción, sino por poner al país al borde del precipicio, ¡y estamos al borde del precipicio!", enfatizó Moreau.

En ese momento, la diputada Carrió, en su cuenta de Twitter, criticaba duramente al diputado kirchnerista. "Moreau fue parte del golpe en 2001 cuando me ofrecieron ser Ministro de Justicia", escribió la legisladora. Y luego agregó: "Moreau, gran traidor a la Nación, el que maneja Anses hacetreinta años".

Cacerolazo en Crisólogo Larralde y Cabildo

cerrar

No quedó allí la líder de la Coalición Cívica. Pidió la palabra y embistió contra Rossi, al recordar que en 2010 el gobierno de Cristina Kirchner vetó la ley que establecía el 82% móvil para los jubilados. Rossi reaccionó indignado.

"Lo que dijo la diputada Carrió es absolutamente falso y sacado de contexto. Carrió y la casi totalidad de los diputados opositores votó en contra de la movilidad jubilatoria. Ahora les van a dar a los jubilados un «bonito de compensación» de 60 pesos por mes. ¡Un engaño!", retrucó.ß