Servicio por servicio: cómo operan en medio del paro general

La CGT activó ayer una huelga de 24 horas que terminará este mediodía; están afectados trenes y subtes, pero no los colectivos

Ayer, cientos de pasajeros esperaron en el aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires que reprogramaran vuelos por la huelga general. Foto: Télam / Gustavo Amarelle

En medio de la aprobación de la reforma previsional impulsada por el Gobierno, la Confederación General del Trabajo ( CGT) activó ayer -y hasta hoy al mediodía- un paro general. La central obrera, dividida y sin consenso pleno, resolvió la medida en menos de 15 minutos: se oficializó el cese de actividades de 24 horas, pero 12 horas de paro de transporte.

El representante de los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Mario Calegari, manifestó su adhesión puertas adentro de la central, pero en la práctica los colectivos circulan casi como un día normal. No funcionan trenes ni subtes. Tampoco operan vuelos de cabotaje ni internacionales. Los hospitales atienden sólo con personal de guardia y en los bancos habrá hoy atención parcial de 12 a 15.

La CGT anuncia un paro de 24 horas

Cronograma de servicios

Hospitales

Atienden con personal de guardia: se verán afectados los centros de salud.

Transporte

No funcionan trenes ni subtes y no hay vuelos de cabotaje ni internacionales. Hay taxis y remises. Los colectiveros de la UTA no adhieren, por lo que prestan un servicio normal.

Bancos

Habrá atención parcial entre las 12 y las 15 en la ciudad de Buenos Aires.