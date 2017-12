¿Qué pasa con Dybala en Juventus? La prensa italiana le apunta a "un viaje secreto a París"

Mariano, el hermano mayor de La Joya, es su nuevo representante y lo estaría ofreciendo a PSG, Barcelona y Manchester City

Paulo Dybala no sólo perdió terrero en la selección argentina, tras decir que era difícil jugar con Lionel Messi, sino que también parece haber cedido su lugar en el equipo titular de Juventus. Aunque esta vez, el apuntado por el diario Corriere della sera es Mariano Dybala. El hermano mayor de Paulo es el flamante representante de La Joya y es quien realizó "un viaje secreto a París" con la supuesta intención de ofrecer al delantero de Juventus a PSG. "A Juventus no le gusta el comportamiento de Mariano. A Paulo no le gusta la interferencia de la familia. (Massimiliano) Allegri lo pone en el banco porque 'se entrena mal', y el hermano viaja por media Europa prometiendo que se pueden llevar a Paulo cuando y como quieran", señalan desde la prensa italiana. El combo habría enfurecido a los directivos de Juventus, que temen una pronta salida del jugador hacia PSG, Barcelona o Manchester City.

En Turín descubrieron el viaje a París gracias a las fotos publicadas en las redes sociales por la novia de Mariano. Algo que molestó, pero que también tuvo su reacción en las oficinas del club: buscaron un acuerdo. La primera idea fue ofrecerle a Dybala una renegociación del contrato (vence en 2022), en un acuerdo que también incluya la gestión de los derechos de imagen y un porcentaje para el hermano. Pero ahora ya ni hablan de eso.