El entrenador de Justin Gatlin, en la mira: reveló que los deportistas se pueden dopar sin ser atrapados

El campeón mundial de los 100 metros, con un oscuro pasado de doping a sus espaldas, no tardó en anunciar el despido de Dennis Mitchell

Londres, 19 dic (dpa) - El atleta estadounidense Justin Gatlin, actual campeón mundial de los 100 metros, despidió hoy a su entrenador, Dennis Mitchell, después de que éste revelara que los deportistas se pueden dopar sin ser cazados. El diario británico The Telegraph publicó una investigación en la que varios periodistas se hicieron pasar por cineastas. Contactaron con Mitchell y con el agente de Gatlin, Robert Wagner, con la intención de que les suministraran sustancias dopantes para la preparación de un actor para una película. The Telegraph asegura que Wagner se ofreció a "suministrar testosterona y hormona del crecimiento humano" a cambio de 250.000 dólares. Los periodistas encubiertos lo grabaron en el centro de entrenamiento de Gatlin en Florida.

Gatlin, con un oscuro pasado de doping a sus espaldas, no tardó en anunciar el despido de Mitchell. "Estoy en shock y sorprendido", señaló el sprinter de 35 años en su cuenta de Instagram. "Le he despedido tan pronto como he sabido este asunto", añadió Gatlin. La Agencia Antidoping de Estados Unidos (USADA) y la Unidad de Integridad del Atletismo está investigando el asunto, de acuerdo al diario británico.

El velocista fue sancionado en 2001 al dar positivo por anfetaminas durante el Campeonato Júnior de Estados Unidos. Tenía apenas 19 años y argumentó que se debió a unos medicamentos que tomaba para un supuesto trastorno infantil por déficit de atención. Gatlin cumplió sus dos años de pena, regresó luego a las pistas y en 2004 logró su primer gran triunfo, el oro olímpico en el hectómetro de los Juegos de Atenas. El estadounidense logró dos oros mundiales en 2005 y un año más tarde, en el pico dorado de su carrera y antes de que Usain Bolt irrumpiera para arrasar con todo, volvió a dar positivo por testosterona.

Como reincidente, Gatlin debería haber sido sancionado de por vida. Pero prometió colaborar en la lucha contra el doping y la IAAF, el organismo rector del atletismo, y la USADA acordaron reducirle la sanción a ocho años. Luego, eláTribunal de Arbitraje estadounidense se la dejó en los cuatro que cumplió, antes de protagonizar un segundo regreso a las pistas. Tras ser bronce en los 100 metros de Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016,este año consiguió por fin tumbar a Bolt en la final de los Mundiales de Londres.

