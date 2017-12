Fuertes críticas de Human Rights Watch al juez Bonadio por el procesamiento a Cristina Kirchner

La organización de derechos humanos dijo que el procesamiento de Cristina Kirchner es descabellado e inverosímil

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) criticó el procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadio contra la ex presidenta Cristina Kirchner , su canciller, Héctor Timerman , y otras 10 personas en la causa que investiga el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, al considerarlo "descabellado", "inverosímil" y sin "fundamentos serios".

En medio de la polémica por los encarcelamientos de ex funcionarios kirchneristas ordenados por la justicia federal, HRW indicó que la prisión preventiva "debe imponerse como último recurso", y sostuvo que no estaba justificada en el caso de los seis imputados a los que Bonadio ordenó arrestar, entre ellos, la ex presidenta, Timerman y el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.

"La Justicia debería revertir de inmediato esta decisión", manifestó HRW.

"El procesamiento dictado el 6 de diciembre de 2017 por el juez Claudio Bonadio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y otras 10 personas por traición a la patria y encubrimiento no se funda en argumentos serios que permitan sustentar los cargos", señaló la organización en un comunicado.

Abogados de la organización analizaron las 419 páginas de la decisión del juez y concluyeron que "los argumentos de fondo del procesamiento parecen sumamente endebles". Bonadio, indicaron, proporcionó "escasas pruebas" que respalden la denuncia de que el acuerdo podría haber provocado el levantamiento de las alertas rojas de Interpol para la captura internacional de los acusados iraníes, un punto clave. Ronald Noble, secretario General de Interpol entre 2000 y 2014, dijo varias veces que las alertas se mantuvieron tras la firma del memorando.

El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, indicó además que, aun si el acuerdo con Irán ofreció escasas posibilidades de justicia, "procesar por 'traición a la patria' a funcionarios responsables de la negociación de un acuerdo diplomático internacional parece una medida disparatada e irracional".

"Los familiares de las víctimas del atentado terrorista en la AMIA merecen que los responsables de este nefasto crimen sean enjuiciados y castigados", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

"Sin embargo, en lugar de facilitar justicia para las víctimas, este procesamiento descabellado socava aún más la credibilidad del poder judicial argentino en relación con las investigaciones del atentado a la AMIA", agregó.

Prisión preventiva

La organización también indicó que los argumentos expuestos que ofreció Bonadio "no justifican la prisión preventiva de los imputados". HRW recordó que, según el derecho internacional, "la prisión preventiva sólo debería imponerse como último recurso, cuando otros medios resulten insuficientes para garantizar que una persona comparezca en un juicio, o para proteger la seguridad pública o la integridad de una investigación en curso. La gravedad de un supuesto delito no constituye, por sí misma, un motivo legítimo para imponer la prisión preventiva".

El gobierno de Mauricio Macri tiene en carpeta un proyecto de ley que limitaría la facultad de los jueces para dictar prisión preventiva, con pautas objetivas para determinar el peligro de fuga y de obstrucción de Justicia.

Bonadio procesó a los imputados de conspirar con Irán para obstaculizar la investigación del atentado terrorista contra la AMIA, ocurrido en Buenos Aires, en 1994, en el cual murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas. Cristina Kirchner apeló la decisión, y junto a Timerman pidieron el juicio político a Bonadio ante el Consejo de la Magisratura.

"Cualquier funcionario que haya participado en hechos de corrupción debe ser debidamente procesado y sancionado, pero el procesamiento inverosímil de Bonadio no contribuye en nada a promover la justicia en la Argentina", señaló Vivanco.

El jefe de la organización para América latina ya había criticado días atrás al juez luego de que le ordenó a Timerman pedir permiso al juzgado para ver al médico y continuar su tratamiento contra el cáncer, una orden que calificó de "cruel e inhumana". Vivanco, cabe recordar, ha sido un crítico acérrimo de Timerman por su gestión como canciller argentino.