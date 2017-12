Mauricio Macri tras la aprobación de la reforma previsional: "Hubo diputados que incitaron a la violencia"

Tras una jornada de violencia en las inmediaciones del Congreso de la Nación y de protestas y cacerolazos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, cuatro horas después de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara la reforma previsional impulsada por el Poder Ejecutivo, Mauricio Macri dio este mediodía una conferencia de prensa en la Casa Rosada. "Toda esa violencia que vimos, claramente orquestada, la vamos a enfrentar junto a la Justicia para saber quiénes son los responsables; no fue algo espontáneo", sostuvo.

"Claramente fueron hechos orquestados. El juez [Sergio] Torres, [Claudio] Bonadio, están investigando. Confío en lo que están haciendo ellos. Queremos una Justicia que cada vez despierte más respeto y lo va a lograr si hace pagar los costos de lo que han hecho", aseguró.

Macri dijo que quienes protagonizaron ayer hechos de violencia "han destrozado la ciudad y hospitalizado 80 policías". También afirmó que "los cambios generar incomodidad", pero que son "necesarios".

"Siempre se puede mejorar, pero lo más importante es entender que yo no vine a estar en una situación cómoda, a esconder los problemas debajo de la alfombra. Aposté a que poniendo todos energía y ganas vamos a ir resolviendo los problemas, como lo hicimos estos dos años", agregó.

Por otro lado, el Presidente que cuestionó que durante el día de ayer "hubo diputados que incitaron a la violencia".

El mandatario dijo que comprendía que haya sectores de la sociedad que se oponen a los cambios que impulsa su administración. "Yo respeto que haya gente que piense que estas reformas no son buenas. Es lógico. Sería inusual que hubiera unanimidad sobre reformas tan profundas", sostuvo.

"Lo que pido es que no duden un instante de por qué se las estamos proponiendo. No pido que no se expresen. Yo estoy convencido, de cuerpo y alma, que estas reformas nos van a permitir crecer veinte años", indicó.

"Hoy estamos volviendo a soñar, a compartir esperanza a lo ancho y largo del país".

"Siempre se puede mejorar, pero lo más importante es entender es que yo no vine a estar en una situación cómoda, a esconder los problemas debajo de la alfombra".

"Lejos de ir a una crisis como 2001, empezamos a crecer: volvió la relación con el mundo, los créditos. Todos estos cambios generan incomodidad, pero son necesarios".

"Esto es un proceso, no es de un día para el otro, yo no sé hacer magia".

"Quiero decir que toda esa violencia que vimos, claramente orquestada, la vamos a enfrentar junto a la justicia para saber quiénes son los responsables ; no fue algo espontáneo. Esto fue premeditado, que buscó que no funcione el Congreso".

"La democracia funciona a pesar de todo lo que hicieron: [fueron] 17 horas de sesión, 14 horas habló la oposición".

"Estoy acá como presidente con el único fin de ayudarlos a crecer. Por la meta que quiero que se me juzgue es si pude o no reducir la pobreza, esa es mi absoluta prioridad, desde el primer día".

"Tengo dos ejes proritarios: la niñez, los chicos de 0 a 5 años, [para] que reciban todo lo que necesitan para que arranquen la vida teniendo las mismas oportunidades hayan nacido donde hayan nacido. La segunda es cuidar a nuestros jubilados: con esta reforma lo que hicimos fue garantizar una fórmula que los defienda del peor mal que han sufrido, la inflación. Esta formula les va a garantizar que siempre van a estar mejor que la inflación".