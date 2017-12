Reforma previsional: Agustín Rossi llamó a "una resistencia pacífica para evitar que esta ley se termine concretando"

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, tras una tarde cargada de violencia fuera del Congreso y de una noche de cacerolazos y protestas en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires, el oficialismo consiguió aprobar esta mañana la reforma previsional impulsada por el Poder Ejecutivo con 127 votos a favor, 117 en contra, dos abstenciones y diez ausentes.

Antes de la votación, dieron sus discursos los jefes de bloque en la reunión N° 24 de la sesión especial N° 2 del período ordinario N° 135, entre ellos, los diputados Graciela Camaño, Agustín Rossi y Mario Negri. La legisladora del bloque Federación Unidos por una nueva Argentina y el ex ministro de Defensa criticaron con dureza al oficialismo. El radical, presidente del bloque de la UCR y del Interbloque Cambiemos, se limitó a pronunciar 35 palabras y pidió votar enseguida. A continuación, las frases más destacadas de los últimos tres discursos.

Graciela Camaño

"Cambiemos ha hecho un pésimo manejo de este tema. La publicidad y el relato oficial llevaron al engaño al pueblo. Este tema no estaba en ninguno de los spots de Cambiemos. Hubo una defraudación clara a la voluntad popular por parte de Cambiemos".

"Repudiamos a los violentos de adentro y de afuera. No sería la primera vez que en la República Argentina el Estado conspirador mete gente a ejercer violencia en las marchas, ¡vaya si no las conocemos!".

"Hay un monje negro en esta historia: a usted le trajeron pescado podrido la semana pasada. A ustedes les tiraron una bolsa de pescado podrido con un acuerdo que no estaba cerrado".

"La división de poderes se vulneró: ese acuerdo se hizo afuera de las puertas de este lugar, que se supone que es el lugar de la representación del pueblo".

"Los buenos no les roban a los jubilados, no les roban a los pensionados, no les roban a los veteranos de Malvinas, no les roban a las mujeres que tienen la Asignación Universal por Hijo".

Agustín Rossi

"Lo que estamos tratando, lo que esconde este intento de reforma previsional, son todas las sugerencias que dejo el Fondo Monetario Internacional en su ultima visita de 2016 para el sistema previsional argentino. Y se condice con una necesidad financiera del Gobierno. «Cumplo con el Fondo y busco los 100 mil millones de pesos». Y como siempre hace la derecha cuando gobierna, recorta el hilo por el lado más delgado".

"Como no consiguieron quórum el jueves pasado, inventaron este caramelito al que le llaman bono. Un bono al que presentaron como que resolvía todas las asimetrías que traía este proyecto de ley. El bono no resuelve nada".

"[El proyecto] es perverso desde la A hasta la Z. Perjudica al conjunto del pueblo argentino. Y por eso ha generado la reacción en todos lados menos en este recinto. Han despertado la reacción del conjunto de la sociedad: los cacerolazos fueron movilizaciones espontáneas. Y ustedes se negaron a verlo permanentemente".

"Habrá que analizar al genio que pergeñó esto, ¿qué les paso? Desde el 22 de octubre a ahora perdieron tanta credibilidad y tanto caudal político. Se encerraron y erróneamente creen que la sanción de esta ley obtura el debate. Lo que pasó hoy no es un punto de llegada, es el punto de inicio: va a empezar una resistencia pacífica del conjunto del pueblo argentino para evitar que esta ley se termine concretando. Si hoy hubo cacerolas, mañana va a haber más cacerolas".

"El Gobierno se está equivocando feo, va a contramano de la Historia. No nos negamos a discutir una reforma previsional, pero la única condición que ponemos es que esa reforma esté pensada para que se mejoren las condiciones de jubilados y pensionados. ¿No se les ocurrió ninguna ingeniería fiscal al mejor equipo de los últimos 50 años y aplican la clásica receta de la derecha de cortarles a los trabajadores y a los jubilados? Hicieron una ley perversa".

Mario Negri

"Señor presidente, a diferencia de lo que normalmente hago, en esta oportunidad la responsabilidad me indica otra decisión: primero, la oposición responsable no reparte fósforo adonde se andan con nafta. Señor presidente, mande a votar".

