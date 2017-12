El llamado "testigo E" dio detalles del frustrado cruce del río de Santiago Maldonado

Ante la Justicia, explicó las dificultades que se presentaron por las trampas de ramas, el agua helada y la ropa pesada; no mencionó que se hayan llevado al tatuador

Caso Maldonado: el llamado "testigo E" finalmente declara ante la Justicia.

El mapuche Lucas Pilquiman, bautizado "Testigo E" de manera extraoficial, cerró un capítulo clave del caso Santiago Maldonado cuando relató , con detalle, el episodio que vivió en el río Chubut el 1° de agosto junto al joven tatuador. Explicó los obstáculos que superó para atravesar ese curso de agua helada y el momento en el que el artesano desistió del cruce.

Lucas Pilquiman se había convertido en la pieza que faltaba. Su relato informal aparecía como crucial, pero nunca había hablando ante la Justicia.

El joven habló bajo juramento de decir la verdad. Primero dio detalles del enfrentamiento con la Gendarmería, durante el desalojo del corte de la ruta 40 de la comunidad Resistencia en Cuchamen. "Ellos tiraban con postas de goma y balas 9 mm y nosotros con piedras. Decían «indios de mierda» y «maten a uno»", señaló.

El "testigo E" declaró ante el juez Lleral

Luego, contó el momento en el que los gendarmes ingresaron al Pu Lof y cómo comenzó a correr hacia el río, escoltado por Maldonado. "Cuando llegué al agua, atiné a tirarme, pero quedé enredado en unas ramas de sauce. Me desenredé y me tiré de nuevo al agua. Yo sé nadar, pero me hundía porque tenía un buzo y una campera de abrigo. Eso me pesaba y me tiraba para abajo", describió."Para tratar de no ahogarme me saqué la campera y dejé que se la lleve la corriente. Le grité a Santiago «¡vamos peñi, vamos!». Me di vuelta y vi que el agua le llega al pecho. Santiago me decía «no puedo Peñi, no puedo». Dejé que me lleve la corriente y llegé al otro lado. Ahí vi a Santiago agachado escondido entre los sauces".

"Pude ver gendarmes en la barranca tirando con 9 mm, escopeta y piedrazos, pero abajo en el agua estaba solo Santiago. Ahí ya no lo vi más", siguió.

De acuerdo a la junta médica, las dificultades que superó Pilquiman incidieron en la causa de muerte del tatuador: las trampas de ramas, el agua helada, la ropa pesada. Todo en el marco del operativo de los gendarmes.

En su testimonial, Lucas Pilquiman pudo reconocer al escenario de los sucesos en un video correspondiente al rastrillaje del 17 de octubre, el día que fue hallado Maldonado. Dijo que el recorrido que hizo la cámara llegó al lugar aproximado donde él cruzó.

Lucas Pilquiman dijo que solo le hizo un relato de los hechos a sus padres. También que le dijo a Sergio Maldonado que el artesano había estado en el Pu Lof, aunque no le precisó los incidentes del río.

La declaración testimonial de Lucas Pilquiman se dio con algunas peculiaridades. Su madre, Claudia Pilquiman, le pidió a Lleral que la testimonial fuera en la localidad de Epuyen, a 123 kilómetros de Esquel.

Según pudo conocer LA NACION, la familia del testigo teme represalias. Lucas Pilquiman declaró durante más de una hora en el juzgado de paz de Epuyén. Lleral se trasladó hasta esa ciudad para interrogarlo.

Hasta ayer, por fuera de sus padres, con el joven sólo habían dialogado Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana, dos abogados que habían presentado un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Para preservarlo, lo bautizaron "Testigo E".

Frente a los abogados, el joven había dicho que a Santiago "lo subieron a una Unimog". Ahora no dijo lo mismo

El misterio del testigo E en el caso Maldonado