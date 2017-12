Empezar 2018 a los piedrazos

En su hora final los kirchneristas se sacan la careta y se comportan abiertamente como barra brava, émulos de los trotskistas y de la RAM se vuelven una fuerza abiertamente antisistema, que a los piedrazos clama porque la repriman, mejor todavía si hay muertos de por medio

La ciudad tendrá que reconstruir plazas y calles, y seguramente enfrentar juicios de unos cuantos frentistas de Avenida de Mayo. Pero el daño pudo ser mucho mayor. No siempre es fácil sostener este tipo de argumentos contrafácticos: ¿qué hubiera pasado si había un muerto por la represión, si entonces de nuevo la sesión se suspendía, si el método del asedio a los piedrazos sobre el Congreso se coronaba como medio legítimo cada vez que se discuta una ley controvertida? El mérito de que nada de eso sucediera se debe valorar, porque no es menor y obedece a que, algo tarde pero no tan tarde, el gobierno aprendió algunas lecciones. Y mientras tanto sus adversarios hicieron todo lo contrario, olieron sangre, se cebaron con ella y se enceguecieron en una seguidilla de errores que reveló su peor cara. Con lo cual todas sus simulaciones quedaron a la luz.

El verso de los infiltrados se terminó de desmoronar: ahora los violentos dieron la cara o al menos mostraron su identificación política, Partido Obrero, PTS, MST, ATE, SUTEBA y demás gremios kirchneristas, los pocos municipios que todavía responden a la señora, Avellaneda, Berazategui, un poco de La Matanza. Algunos que pensaban sumarse, como el Movimiento Evita, se tomaron las de Villadiego justo a tiempo, apenas empezaron a volar las piedras.

Los diputados k, por su parte, siguieron quemando puentes con el resto del mundo. Hicieron lo mismo que el jueves pasado, pero les salió mucho peor: hablaron adentro y afuera de la salvaje represión, pero no tuvieron que correr los riesgos de Mayra Mendoza, la joven pasionaria que quiso sacar las vallas para que avanzara la rebelión, porque los manifestantes más violentos ya se habían ocupado de voltearlas. Si de alguien pudieron recibir un golpe esta vez fue de sus propias fuerzas de choque enardecidas, que no se detenían a ver a quién apedreaban.

Igual dentro del recinto la cínica actitud del FPV se mantuvo firme hasta el final: hablaban de un pueblo movilizado sometido a salvaje represión, de "cacería de manifestantes" mientras en todas las pantallas se veía a policías recibir andanadas de cascotes y solo atajarse con sus escudos. Si los que tiraban piedras y quemaban todo a su paso eran infiltrados, unos "pocos lúmpenes" o "loquitos", como se insistió en decir, hay que reconocer que no había allí nadie que no fuera una cosa o la otra, o todas a la vez. La consigna de correr y apalear policías parecía la única que unía a esa masa humana descontrolada. O salvajemente controlada. Y fue de ese bando que salieron la mayoría de los ataques a periodistas que el jueves anterior se habían contado entre los blancos de los balazos de goma.

Pero el premio mayor al cinismo se lo llevaron varios diputados que rogaron se levantara la sesión "para que no haya un muerto", cuando sus agrupaciones eran las que estaban haciendo hasta lo imposible para que lo hubiera.

Así como el gobierno se dejó llevar por sus éxitos previos y se dio de cara con una pared el jueves 14, al kirchnerismo le pasó que su éxito de ese día lo empujó a cometer terribles errores este lunes. Porque lo ahora sucedido fue la contraimagen casi perfecta de la semana anterior: una minoría sin votos usando la violencia a mansalva para obstruir a las instituciones, y estas logrando funcionar pese a todo, sosteniendo el Estado de Derecho. Y el dispositivo de seguridad garantizando no sólo eso, sino que hubiera más heridos uniformados que entre los revoltosos, que la audiencia se cansara de ver encapuchados prendiendo fuego a todo a su paso, y solo entonces detener a los más exaltados.

De allí que no hiciera falta decir nada desde el oficialismo, todo quedó a la vista: el problema de partida no es si se ponen muchos o pocos gendarmes, es que hay actores decididos a ejercer la violencia en la calle para trabar y en lo posible inhabilitar a las instituciones, para empezar al Congreso.

¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es su lógica política? Los troskistas siempre están buscando ocasión para este tipo de escenas, ¿pero qué sucedió con los otros participantes, los gremios y demás agrupaciones kirchneristas que dieron cierta masividad al delirio? El aislamiento y la derrota política son la razón principal.

El kirchnerismo se vuelve abiertamente violento a medida que pierde anclaje en el peronismo y en la política pluralista, la electoral, territorial y parlamentaria. Ya de los votos que sacó en octubre pocos quedan en sus manos y lo sabe: los intendentes bonaerenses y los gobernadores están ocupándose de aislarlo de esos votantes. Así que reacciona en forma refleja: "¡ah!, ¡¿me quieren dejar fuera del juego?! ¡Entonces cambio el juego y que se incendie todo!!". Todavía tienen unos sesenta diputados para hacerse oír, pero no se sabe a quién representan, así que se representan a sí mismos, su desesperación de ya no ser. Y en la desesperación todo vale.

Subido a este tren antiinstitucional se entiende que el piedrazo se haya vuelto el lenguaje natural del sector: es popular, es el arma de los marginados, por tanto es legítimo frente a la bala de goma represiva, y por tanto ilegítima. Por lo que lo esperable es que sus protestas se sigan pareciendo cada vez más a los domingos de fútbol, pelearse con la policía será lo previsible, pasó ya en el cierre de las marchas por el caso Maldonado y ahora se volvió lo central del espectáculo.

El daño que esta estrategia pueda provocarle a las instituciones dependerá de todos modos no tanto de lo decidido que ese sector esté a insistir con los piedrazos, como de lo que suceda en la zona gris, donde actúan quienes quieren ser oposición, incluso dura y en la calle, y no saben si prenderse en el circo violento o descalificarlo.

La CGT advirtió esta vez algo tarde el problema, cuando ya estaba subida al baile con un paro inoportuno: "los violentos están desalentando de manifestarse a la gente común que no quiere que ajusten las jubilaciones" declaró cuando ya los piedrazos habían saturado a todo el mundo. Pero no alcanzó. Así que la UTA suspendió su participación en la huelga, toda una señal de que la central sindical necesitaba quitarle sostén a los ultras.

En cambio el massismo no se dio cuenta de nada: siguió insistiendo en su descalificación al proyecto previsional y al oficialismo en general, aparentemente cómodo en su abrazo con la izquierda y el kirchnerismo. Su jefe, que también se ha quedado sin votos, además de sin banca, evidentemente ansía recuperar el protagonismo perdido disputando el rol de oposición dura. Apenas se abstuvo de llamar prostitutas a los gobernadores, tal vez porque tampoco descarta reconciliarse con ellos en su ya típico ejercicio de la ambigüedad.

Los cacerolazos de final de la noche también buscaron darle calor de masas a la violencia, volver a poner en víctimas de la represión a quienes habían quedado abiertamente en off side todo el día como victimarios, para compensar aunque fuera en parte lo que había sido una palmaria derrota política. No casualmente las alusiones al 2001 y al helicóptero volvieron a hacerse presentes en las redes y en algunos carteles. Pero mientras la opinión mayoritaria se mantenga firme en rechazo a ese juego radicalizado difícilmente pueda él pasar a mayores. Nos espera un año difícil, en que el tiempo de patear para adelante el déficit fiscal ya se agotó, y todo el mundo lo sabe, pero en que también está probado que las fuerzas moderadas pueden encontrar la forma de cooperar para evitar más fracasos del estado y las instituciones.