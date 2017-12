El diputado de Cambiemos defendió la reforma previsional y criticó la actitud de la oposición

Fernando Iglesias defendió la reforma previsional. Foto: Captura

La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de reforma previsional que modifica el sistema de actualización de los haberes de los jubilados, con el apoyo de Cambiemos y legisladores que responden a los gobernadores peronistas al cabo de doce horas de debate.

La reforma es la primera de una serie que Mauricio Macri busca implementar para reducir el déficit y los costos de producción de las empresas, en un intento por atraer inversiones extranjeras que impulsen la economía.

El diputado nacional de Cambiemos Fernando Iglesias pronunció esta madrugada uno de los discursos más comentados en las redes sociales, argumentó sobre la reforma que se aprobó hoy.

"A cambio del bono, el gobierno se compromete que las jubilaciones superen la inflación. Se compromete a bajar la inflación para siempre. Se compromete a que las actualizaciones sean trimestrales. Se compromete al 82 del salario minimo vital y movil que nosotros votamos y ustedes votaron en contra", disparó, entre los murmullos de la oposición.

La defensa de Fernando Iglesias, una de las principales espadas de Cambiemos en Diputados

Iglesias defendió el trabajo que está realizando el Gobierno y dijo que los incidentes que se produjeron ayer en las inmediaciones fueron un "candombe". "Les duele que con el esfuerzo de todos los argentinos el país está empezando a crecer. Les duele que los delincuentes vayan a prisión, por eso es el escándalo y el candombe que armaron hoy", indicó.

"Les duele que baje la pobreza; les duele también que mientras hablan de timba financiera, la inversión más rentable en la Argentina ha sido todo este año la más ligada a la producción: la Bolsa. No la ligada a las Lebac, como cuando gobernaban ustedes", agregó.

Sobre el final, chicaneó al Frente Renovador, a quien llamó "Frente Reciclador" y le mandó mensajes a los diputados kirchneristas, a lo que definió como "el club del helicóptero trosko-kirchnerista-reciclador".

"No van a poder; esto no es el 2001, no somos la Alianza, ¡no van a poder!; en segundo lugar, las jubilaciones van a aumentar por encima de la inflación; y lo último que quiero decirles es que no vuelven más. No el peronismo, que puede volver, sino el club del helicóptero, porque la gente quiere democracia y no patota; quiere un gobierno y no una mafia", concluyó.