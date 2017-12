River ofreció una fortuna por Lucas Pratto: el recuerdo de cuando jugaba en Boca y le hizo un gol en el Superclásico

El delantero de San Pablo es la gran apuesta de Marcelo Gallardo, quien ya se comunicó con él

Foto: Archivo

Lucas Pratto es la gran obsesión de River para este mercado de pases. El equipo que conduce Marcelo Gallardo piensa en renovarse para lo que resta del campeonato y la Copa Libertadores del 2018. El delantero de San Pablo es uno de los objetivos y, según trascendió, la dirigencia que encabeza Rodolfo D'Onofrio ya le hizo llegar una oferta al club brasileño.

Según trascendió, River estaría dispuesto a desembolsar 10 millones de dólares por Lucas Pratto. Si bien el número no es oficial, es el límite al que podría llegar el club de Núñez por el delantero que hoy tiene 29 años.

"No puedo decir que me quiero ir, pero obviamente seduce que River me quiera contratar" Lucas Pratto

Como suele hacer antes de contratar algún futbolista, Marcelo Gallardo ya se contactó con el futbolista para contarle de las intenciones y el proyecto si llega a River. Sin embargo el propio Pratto contó que desde el club millonario, todavía nadie habló con su representante. "Si San Pablo está abierto a negociar, yo también voy a poner cosas en la balanza. Familiares y deportivas, y veré qué es lo mejor para mí", sostuvo en diálogo con TNT Sports. "Si River pretende negociar, será cuestión de que llamen a San Pablo y negocien. Yo respeto mucho al club, no puedo decir que me quiero ir, pero obviamente seduce que River me quiera contratar. Ya es una cuestión de los clubes y no mía", admitió.

"San Pablo hizo un esfuerzo grande para llevarme. Fue un año difícil, con buenos y malas. Llegamos al objetivo de mantenerlo donde pertenece, estuvimos muchas fechas en descenso", cerró Pratto. Otro dato podría ayudar a que se concrete el pase: San Pablo no se clasificó a la próxima Copa Libertadores, un objetivo central del club paulista.

Pratto, con pasado en Boca

El delantero llegó a Boca en 2004 luego de jugar en Cambaceres, por recomendación de Martín Palermo. Con el xeneize apenas jugó dos partidos en Primera, luego de convertir varios goles en las categorías inferiores. Si bien vistió la camiseta azul y amarilla, el propio jugador dijo que se siente "más identificado" con Vélez, donde fue campeón.

Un recuerdo de un gol que le marcó a River con la camiseta del xeneize, en un superclásico de las inferiores.