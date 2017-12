Diez consejos para crear una marca personal exitosa

Reconversión - Nueva identidad: La planificación y la búsqueda de nuevos contactos son algunas de las claves para el desarrollo de una identidad propia

En sus libros The start-up of you (publicado en español como El mejor negocio eres tú) y The Alliance: Managing Talent in the Networked Age (La alianza: Cómo gestionar el talento en la era de Internet ) Reid Hoffman junto a Ben Casnocha recorre los mejores consejos para construir la reputación personal como si cada uno fuera su propia empresa,

A continuación son diez de los mejores consejos del fundador de LinkedIn.

1 - Identificar a tres personas que trabajan por objetivos similares a los tuyos y utilizarlos como puntos de referencia. ¿Qué los hace diferentes? ¿Cómo llegaron a donde están? Seguirlos en sus redes sociales, su evolución profesional y aprender de sus trayectorias.

2 - Revisar la agenda y las herramientas digitales para hacerse una idea de cómo ha pasado los últimos cuatro sábados. ¿Qué se hace cuando no tienes nada urgente que hacer? La forma en que se utiliza el tiempo libre puede revelar los auténticos intereses. Compáralos con las aspiraciones que se dicen tener.

3 - Pensar en qué es lo que se aporta de valioso en tu trabajo. Si dejara de ir a la oficina, ¿qué dejaría de hacerse? ¿Cómo es un día sin uno en la vida de la empresa? Ahí se puede encontrar lo que realmente se aporta. Pensar en lo que la gente halaga de uno: podrían ser sus puntos fuertes.

4 - Inteligencia en red: reunirse con tres personas de confianza y pregúntales cuáles son para ellos los puntos fuertes que le encuentran. Si tuvieran que pedirles ayuda o consejo en algo, ¿en qué sería?

5 - Plan de readaptación: Hacer una lista de las principales incertidumbres, dudas y preguntas sobre tu carrera en el momento presente. Arreglar un encuentro con alguien que haya trabajado en el mismo nicho profesional y que haya cambiado a un nuevo plan de carrera. ¿Cómo realizó el cambio? ¿Por qué? ¿Fue un movimiento acertado?

6 - Establecer una identidad independiente del empleador, ciudad o sector. Reservar un dominio personal (nombre.com).

7 - Contactar con cinco personas que trabajen en nichos adyacentes e invitarlos a tomar un café. Comparar sus planes con los propios. Conservar estas relaciones en el tiempo para poder acceder a diversas fuentes de información y encontrar una mejor posición para cambiar a algunos de esos nichos de ser necesario.

8 - Analizar la agenda de los últimos seis meses e identificar a las cinco personas con las que hayas pasado más tiempo. ¿Se encuentra satisfecho con la influencia que esas cinco personas tienen sobre uno? Presentar a dos personas que conozcas y que no se conozcan entre ellas. Asegurarse de que el contacto sea útil para ambos

9 - Imaginar que lo despiden del trabajo. ¿Quiénes son las diez personas a las que se le pediría consejo sobre qué hacer a continuación? Acudir a ellos ahora, cuando no se necesita nada en particular.

10 - Planificar un evento donde los amigos traigan a algunos de sus amigos, e invitar a tu red extendida.