Carlos Pagni: "No sé si se puede pactar con una CGT con Moyano"

Según el analista y periodista, el Gobierno debe preguntarse sino le hubiera convenido "ser más astuto" y dividir a la central obrera, porque hoy se le hace muy difícil establecer acuerdos

Carlos Pagni es entrevistado por Sergio Suppo durante el evento La Nueva Argentina. Foto: Fernando Massobrio

Un Macri hasta 2023: esa fue la hipótesis que se volvió más verosímil después de las elecciones legislativas de este año, según Carlos Pagni , columnista de LA NACION y conductor deOdisea Argentina , que se emite por LN+. Entrevistado por el secretario de Redacción del diario Sergio Suppo, el analista describió a la política argentina "como un río" en el que la principal corriente, la de las expectativas, ya tuvo una respuesta en octubre pasado.

"En la política, las expectativas dominan la conducta presente y la economía. El resultado favorable de las elecciones hace que muchos actores entiendan que es menos rentable políticamente un conflicto con Macri que acordar con el oficialismo y adaptarse a esta escena que ha surgido. Casi todo el peronismo entiende eso, también la parte que se enemista, porque están pensando una estrategia de enfrentamiento a largo plazo", resaltó.

Las corrientes más superficiales, dijo, tienen más que ver con tensiones y obstrucciones. "Están relacionadas con dos factores principales que conviene analizar para entender este momento: el primero tiene que ver con la estructura del Gobierno y el segundo con el estilo", explicó. Sobre el primer factor, subrayó que la estructura de Cambiemos es apostar por la inversión privada para que la economía crezca. "No podés tener crecimiento económico de largo plazo con obra pública. Pero para que haya inversión privada tiene que haber reducción de costos, tanto fiscales como laborales, y detrás de esos costos está el peronismo", opinó.

¿A qué se refiere con la relación entre los costos y el peronismo?, preguntó Suppo. "No podés hablar de impuestos sin pensar en gobernadores y no podés hablar de costos laborales sin pensar en el sindicalismo. Macri manda estas reformas al Congreso y no puede hacerlas sin la colaboración del peronismo, el principal afectado por estas reformas", se explayó.

Sobre el estilo del Gobierno, dijo que Cambiemos se presenta a sí mismo como un fenómeno nuevo respecto del orden político anterior, lo que implica la convocatoria de recursos humanos nuevos. "Pensemos que toda la operación práctica la llevan Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, que son dos personas que ingresaron al Estado de grandes. Es un gobierno que tiene una alianza con la opinión pública por su identificación con la renovación, pero que por su falta de experiencia tiene enormes dificultades con el círculo rojo y, pasadas las elecciones, estas reformas son una operación del círculo rojo y hay que negociar con quienes ejercen poder en el sistema, como el Papa y el sindicalismo", opinó.

Sergio Suppo entrevista al columnista de LA NACION Carlos Pagni.

Más adelante, describió una dinámica de la negociación para las reformas: cuando el Gobierno se sienta a negociar con 20 sindicalistas con nombre y apellido, nadie le dice que le va a obstruir algún planteo, pero luego les indican a sus diputados que observen los artículos para modificarlos. También habló de los Moyano y señaló que "tienen una estrategia política distinta de la de la CGT", una de confrontación. "Es la misma que tuvieron con Menem y, cuando ven que la Iglesia crea un clima favorable a esa oposición, sienten legitimidad", resaltó.

Agregó que los Moyano ya no quieren ir contra Cristina Fernández, porque la ven "destruida", sino que la quieren utilizar contra el Gobierno para obstruir. "Lo que tiene que preguntarse el Gobierno, y tal vez ya sea tarde, es si no le hubiera convenido ser más astuto y provocar la división de la CGT -dijo-. Como está ahora, unificada, siempre el que pone el tono es el más extremo. No sé si se puede pactar con una CGT que tiene a Moyano adentro, hoy parece que no".

La conversación luego viró hacia la actuación de los jueces de Comodoro Py. Pagni opinó que gran parte de esa actuación tiene que ver con un "mandato" de la sociedad contra la corrupción y la impunidad. "Se ve en el electorado: en la ciudad de Buenos Aires le da 50% de los votos a Carrió, cuando en 2011 había sacado un porcentaje muy bajo. No cambió Carrió, cambió la sociedad", resaltó. Apuntó que el Gobierno se sentirá más presionado por ese mandato, porque la economía no tendrá un "crecimiento espectacular", algo que "relaja moralmente" a los argentinos.

No ahorró críticas para los jueces: dijo que el ejemplo más nítido es el de José López, ex secretario de Obras Públicas, que tenía una causa de enriquecimiento ilícito que llevaba Daniel Rafecas hacía ocho años y que solamente se movió cuando tiró los millones por las paredes del convento. "El primer papel que se mueve es después de ese bolso. Si yo sigo robando, quiere decir que el juez no me mira. Habría que avisarle a López que la gente cobra por estos servicios, porque por ahí no le pagó", bromeó. Sin embargo, también destacó los peligros de la premura actual y el uso de la prisión preventiva. "Las garantías se inventaron para las personas como Amado Boudou, no para Teresa de Calcuta. Es menos emocionante, pero ahora todo tiene que ser más lento. ¿No te gusta que sea tan lento? Te hubieras acordado en 2008", apuntó.

Para terminar, Pagni se refirió a los conflictos con los pueblos originarios en la Patagonia. Describió a la RAM como "un fenómeno muy brumoso" que está desarrollado en Chile y que tiene un puente en la Argentina en las provincias de Chubut y Neuquén. ¿Cuán desarrollado está en el país? Hay sectores de la sociedad y de las fuerzas de seguridad que "piden a gritos" que sea un nuevo ISIS, pero para el columnista de LA NACION todavía hay dudas: "No digo que no sea un fenómeno grave, pero no sabemos si es un grupo que se expresa de manera armada con una clave ideológica o si es un grupo terrorista con órdenes militares. Sería muy importante que el Estado pudiera aclarar esto", resumió.

