Joaquín Morales Solá: "Cristina es la figura más fuerte del peronismo"

Para el columnista de LA NACION, el eje de ese partido está roto y que la ex presidenta sea su referente es una tragedia; no hay un liderazgo alternativo por primera vez desde el 83, agregó

En la política hay fechas, decisiones, jugadas. pero para Joaquín Morales Solá, columnista de LA NACION, lo que importa es la lucha de fondo entre una facción que quiere cambiar, un antiguo régimen y una "Argentina corporativa". El periodista, entrevistado por Jorge Rosales, secretario de Redacción del diario, delineó las fuerzas en pugna en la arena argentina y su relación con la sociedad.

En el grupo que quiere cambiar, dijo Morales Solá, no sólo está el Gobierno, sino también una parte del peronismo. Esa facción, afirmó, está "empujada por la sociedad", que tiene "una fatiga muy fuerte", y su expresión es Mauricio Macri. "Si no, no se puede explicar que un presidente que no es peronista, radical ni militar haya ganado una elección tan dramática como la segunda vuelta de 2015 y haya sido ratificado en las legislativas de este año. Es la sociedad la que lo requiere, más allá del Gobierno y más allá de la manifestación de los piquetes peronistas", resaltó.

Con respecto a la Argentina "del antiguo régimen", señaló a Cristina Fernández de Kirchner como su líder: "Es la figura más importante del peronismo hoy, porque nadie tuvo tres millones de votos como tuvo ella", apuntó. Finalmente, explicó que la Argentina "corporativa" es "la que está volviendo loca a la ciudad, la que no respeta acuerdos" y la que se opone a las reformas planteadas por el Gobierno. "Son las manifestaciones que van desde estudiantes, pasando por sectores de izquierda, hasta los Moyano. No sabemos detrás de qué están boicoteando estas reformas, que son producto de un acuerdo amplio", opinó.

Tras explicar los grupos en pugna, Morales Solá se refirió a los "sectores del poder" que el Gobierno no controla, lo que, según el columnista de LA NACION, se demuestra en el problema mapuche en el sur y la filtración de las personas que blanquearon su patrimonio, entre otros sucesos. "Hay una serie de factores fuera de su control, porque a veces el Estado es contradictorio. No digo que los tres poderes estén muy unidos, porque sus funciones son independientes, pero hay un elemento que une a esos tres poderes, que es la ley. Vemos un gobierno que la quiere aplicar y a los jueces que no la quieren aplicar: estamos en el mundo del revés", sentenció.

Más adelante, el periodista pasó a explicar la escisión del peronismo. Sostuvo: "Ese eje está roto y que Cristina sea su referente es una tragedia. No hay un liderazgo alternativo por primera vez desde el 83". Aseguró que esa ruptura no sólo se demuestra en el liderazgo político, sino también en los sindicatos, que manifiestan diversas opiniones sobre la reforma laboral a pesar de que "los tres dirigentes de la CGT hayan firmado el acuerdo".

Sobre la posibilidad de que el peronismo reconstruya su liderazgo, afirmó que duda de que se pueda reponer hacia 2019. Mencionó a Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, "el mejor preparado y el más instalado", y a Sergio Uñac, gobernador de San Juan: "Es moderno y joven, pero si está caminando por la calle Florida y lo ves, no sabés quién es", apuntó. No obstante, recordó que "si en cualquier país dos años es mucho tiempo, en la Argentina es más" y que todo puede cambiar en la carrera hacia las próximas elecciones presidenciales. "Hablar de acá al 2019 es a largo plazo, pero lo que sucede con el peronismo le permite al Presidente pensar en un panorama despejado hacia esa fecha", dijo.

Morales Solá también se ocupó del senador Miguel Ángel Pichetto, a quien describió como "el hombre en el que confían los gobernadores para expresar su opinión en el Congreso" y su arma para negociar con el gobierno nacional, y dijo que seguirá siendo importante en el Parlamento mientras se mantenga en ese rol. Por otro lado, predijo que Cristina Fernández se opondrá a la reforma laboral: "No me cabe ninguna duda de que se va a poner al frente de esa lucha, porque en eso tiene jurisprudencia propia: en la reforma del 2000, planteada por De la Rúa, votó en contra", resaltó.

Volvió a referirse al senador del Partido Justicialista, pero esta vez para hablar del Papa: "El Papa no es Pichetto y yo veo que acá se lo trata como si lo fuera. Se analiza a quién recibió, qué dijo y qué no dijo. él tiene infinidad de problemas en todo el mundo y en la Iglesia, el tiempo que le puede dedicar a la Argentina es muy poco", opinó. Sin embargo, leyó una actitud de Francisco en las últimas semanas: cuando una veintena de dirigentes gremiales fueron a buscarlo al Vaticano, sólo se reunió con Héctor Daer, parte del triunvirato que conduce la CGT y "una de las figuras que firmaron el acuerdo con el Gobierno", y con la decisión de no tomarse una foto. Pablo Micheli, de la CTA, se mostró molesto por no poder tener su foto con el líder de la Iglesia: "Ellos iban por la foto, para que los fortaleciera en la negociación con el Gobierno. Hay un uso del Papa y una interpretación frívola de sus acciones", dijo Morales Solá.

Para terminar, se ocupó de la interna de Cambiemos hacia 2019. Opinó que María Eugenia Vidal jamás pensaría en competir contra Macri en las próximas elecciones, pero que sí puede estar posicionada como una "gran candidata" para el 2023. "No hay que olvidar que entre 2018 y 2019 recibirá unos $ 105.000 millones que, volcados a sectores rezagados en el conurbano, son un enorme capital político si ella hace bien las cosas. Eso le da fuerza política", resumió.

Si bien hay otros que ambicionan el poder, como Marcos Peña y Horacio Rodríguez Larreta, dijo, no cuentan con una virtud de la gobernadora: "Ella es la persona más popular en todas las encuestas y, a diferencia de lo que sucede con ellos, que tienen un poder delegado por Macri, ella tiene el suyo propio", concluyó.

