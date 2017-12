Laura Di Marco: "Macri es un presidente que no es adicto al poder"

La biógrafa del primer mandatario dijo él "está en contacto con su verdad", y que "sí o sí" deberá mejorar la economía; también analizó el rol que ocupa Juliana Awada para su vida

Un Presidente que se psicoanaliza y que, por lo tanto, "está en contacto con su verdad"; un líder que "padece" el poder; un padre de familia cuyo sostén fue "enviado por Dios" para poder presidir la "silla eléctrica" que es la Argentina. El retrato de Laura Di Marco, columnista de LA NACION, de Mauricio Macri mezcla facetas de su vida personal con la política. Entrevistada por Pablo Sirvén, secretario de Redacción, la autora de Macri: historia íntima y secreta de la elite argentina que llegó al poder describió el pasado y el presente de quien gobierna el país.

Para comenzar, Di Marco habló de un "enamoramiento" de la sociedad con Macri, que persiste a pesar de "temas", como la economía, que no funciona de manera "espectacular", o el submarino ARA San Juan. Recordó que, en los inicios de la carrera política del Presidente, la prensa estaba fascinada con el fenómeno del "hijo de un empresario que quería hacer política" y que todos los politólogos creían que su objetivo sería imposible. "La Argentina cambió de abajo hacia arriba: la elección que ganó Macri no es por la dirigencia sino por la sociedad", expresó.

Cuando le tocó describir al grupo que llegó al máximo poder a fines de 2015, dijo que, a pesar de que su libro habla de una "elite", se trata de un equipo "muy heterogéneo" que incluye a María Eugenia Vidal, un perfil distinto del de sus compañeros: una dirigente de clase media baja que nació en una familia que alquiló "hasta que ella tenía 22 años". Habló sobre el resto del grupo: "Macri y sus amigos han evolucionado muchísimo en la política. Incorporaron una visión más humana, diferente de la que traían de sus colegios privados ingleses", resaltó.

Explicó que, a pesar de que se tilda a los referentes de Cambiemos de oligarcas, el grupo no se identifica con ese mote: "Franco Macri sufrió bullying por parte de esa aristocracia argentina a la que considera la verdadera derecha", recordó. Entonces, dijo, la misión de Mauricio Macri y su equipo fue "generar una fuerza popular, diferente, más inclusiva y que pueda generar una alternancia, o al menos disminuir el poder, muchas veces extorsivo, del peronismo".

Antes de seguir con su descripción del Presidente, se excusó: "A mí a veces me critican porque me meto en temas personales, pero creo que son fundamentales y explican el liderazgo de un político", dijo. En ese momento, añadió un dato: Mauricio Macri se psicoanaliza, lo que, a su juicio, hace que esté "más conectado con su verdad". Añadió: "Esto tiene su traducción cultural y política: tiene que ver con desmontar la historia de un país con el populismo, que se ha construido sobre la base de la mentira".

"Hay otro Macri -siguió-. Su faceta pública es más gris y más políticamente correcta, y yo pensaba encontrarme con eso cuando iba a hacer el libro". Relató un episodio que tuvo con el Presidente: "Yo dije en la radio que Juliana Awada me parecía un retroceso con respecto al rol de las mujeres, porque ella era un adorno. Macri, entonces, no me recibía. Yo estaba preocupada porque iba a hacer su biografía, pero finalmente me recibió en la Casa de Gobierno y reconoció que estaba enojado por los comentarios sobre su mujer".

Agregó: "Me explicó que había tocado el centro de su vida: hay que tener mucha resiliencia para bancarse ser el líder opositor al kirchnerismo por el bullying que eso significa, y la contención de ella en su vida, dijo, fue un envión que Dios le había mandado para poder ser el presidente de esta silla eléctrica que es la Argentina".

"Ella es parecida a él", comentó Sirvén. "Sí -respondió Di Marco-. Es hija de inmigrantes y de padres que hicieron su fortuna en la primera generación". Añadió: "Creemos que los ricos son todos iguales y cuando te metés te das cuenta de que no lo son".

Luego, se ocupó de la relación entre Mauricio y Franco Macri. Recordó el episodio en el que el padre le puso un 5 de nota a la presidencia de su hijo y también su etapa camporista, en la que coqueteó con el gobierno anterior. Dijo que eso dificultó el vínculo, pero no impidió que el Presidente se ocupara de su padre, que, según él, en este momento tiene demencia senil.

Di Marco continuó: "Fruto de su vida personal, Macri es uno de los primeros presidentes no adictos al poder y esto es muy importante, porque la adicción hizo de la política una cultura muy perversa. Ya se lo dijo a Joaquín Morales Solá: «Yo padezco el poder», y te aseguro que es así".

"¿En qué aspectos pensás que se tiene que cuidar Macri en estos dos años que siguen?", le consultó Sirvén. La biógrafa del Presidente opinó que "sí o sí" deberá mejorar la economía. "La Argentina tiene cisnes negros: Macri estaba en su mejor momento y apareció el submarino [ARA San Juan]. Me parece que ahí actuó bien en contraposición a lo que hacía Cristina Fernández. Tuvo una jugada inteligente, que fue haber aparecido solo ante los familiares de las víctimas", opinó la analista.

Finalmente, la columnista de LA NACION se refirió a una posible interna "cambiemista" de cara a las elecciones presidenciales de 2023 entre Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, tres nombres que resuenan como posibles candidatos. "Son muy cordiales en la forma, pero en realidad hay resquemores e incomodidades, porque Larreta está obsesionado con ser presidente desde que tenía 25 años y es uno de los constructores de PRO. El jefe de gobierno de la ciudad tiene reticencia a desarmar piquetes en la ciudad porque tiene miedo de que eso afecte su imagen. Hay una cierta incomodidad", describió.

