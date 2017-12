Lee Ranaldo: "La energía en Nueva York siempre es muy fuerte"

El ex guitarrista de Sonic Youth, una banda que definió el sonido de los 90, se presenta hoy en el Xirgu

Foto: Anna Bogaciova

Luego de la disolución de Sonic Youth en 2011, Lee Ranaldo no se quedó quieto. Por el contrario, continuó escribiendo poesía, dedicándose a la pintura y grabando discos. En septiembre de este año, de hecho, apareció Electric Trim, un álbum de corte conceptual inspirado, confiesa el gran músico neoyorquino, en obras capitales como Pet Sounds (Beach Boys), Revolver (The Beatles) y The Dark Side Of The Moon (Pink Floyd). En Electric Trim tuvo otra vez vital importancia el catalán Raül Fernández Miró (más conocido como Refree), habitual colaborador de Ranaldo en los últimos años. Y también otro artista de Nueva York, el escritor Jonathan Lethem, autor de algunas novelas notables, y traducidas al español, como La fortaleza de la soledad y Chronic City, y de buena parte de las letras de estas flamantes canciones de Ranaldo cargadas de misterio e inocencia.

Hoy, a las 21, en Xirgu-Espacio Untref (Chacabuco 875), con el dúo local Dedés como telonero, Ranaldo volverá a presentarse en Buenos Aires. No habrá chances de probar la efectividad sonora de su nuevo repertorio tal como fue concebido para el último disco, dado que subirá al escenario solo, con apenas una acústica. Pero Ranaldo es un guitarrista de una asombrosa singularidad y tiene una larga experiencia en este tipo de conciertos íntimos. Vale la pena confiar y acercarse.

-¿Se siente cómodo cantando en un contexto que lo deja tan expuesto?

-Sí, me siento muy cómodo. Siempre me gustó cantar, al margen de que en Sonic Youth no era lo más frecuente. Este nuevo álbum se centró particularmente en las voces, y creo que hicimos un buen trabajo en ese sentido. Pasé de ser un guitarrista que canta a ser un cantante que toca la guitarra.

-¿Tiene referentes en ese terreno?

-Toneladas de referencias, claro. Leonard Cohen, Bob Dylan, Neil Young, Joni Mitchell, y John, Paul y George, por supuesto... También algunos punk rockers como Patti Smith, Tom Verlaine y Richard Hell. Quién más... David Byrne, Bill Callahan, Will Oldham, Haley Fohr... Todos muy inspiradores.

-¿Cuál fue la búsqueda más importante en Electrim Trim, los objetivos que se trazó cuando entró a grabar el disco?

-Primero, una curiosidad: hay un hit de la época de la música disco de los 70 que tuvo mucho que ver con el título del álbum. Lo cantaba Maxine Nightengale, una vocalista inglesa de soul y R&B. En cuanto al sonido, lo que intentamos esta vez con Refree fue hacer un "disco de estudio". Hubo mucho trabajo con samples y overdubs. Raül y yo admiramos mucho clásicos de los 60 como Pet Sounds, Revolver y Sgt. Pepper. Y queríamos hacer algo en esa línea, ser creativos en el estudio, trabajar con baterías electrónicas, efectos en las voces...

-¿Cómo fue el trabajo con Jonathan Lethem?

-Trabajar con él me condujo a un territorio extraño y nuevo. Creo que las letras son la columna vertebral y emocional del álbum. Este disco está apoyado en un nuevo espíritu de colaboración y apertura que me permite poder girar a contramano en una calle desconocida cuando surge la necesidad. Quería trabajar de manera colaborativa en el "idioma" de las canciones, en lugar de tener que generar todo yo solo.

-¿Extraña a Sonic Youth?

-Primero quiero decir que tuvimos una carrera increíble. Sonic Youth fue un grupo especial, de los que no aparecen todos los días. Era una banda de iguales. Todos trabajábamos en las canciones grupalmente, democráticamente, salvo en las letras. Estuvimos juntos durante treinta años y tuvimos una gran cantidad de experiencias muy interesantes, desde el surgimiento en el panorama del indie rock de los 80 hasta el ingreso al mundo del negocio corporativo de la música en los 90. Trabajamos con grandes amigos como Nirvana y Mudhoney, tocamos con próceres como Iggy Pop y Neil Young... Y todo lo que pasó fue increíble, porque nuestra música no era del todo fácil. Tuvimos la suerte de estar en Nueva York durante un período fascinante de exploración y experimentación.

-¿Qué diferencias encuentra entre la Nueva York de finales de los 80 y la actual?

-Cada época tiene lo suyo. La energía en Nueva York siempre es muy fuerte, independientemente de que los medios pongan el foco en ella o no. Siempre hay un millón de cosas fabulosas en la ciudad. Entonces son más llamativas las similitudes que las diferencias. En la época en la que empezamos con Sonic Youth había algo muy insular, todavía no había aparecido Internet y las cosas que sucedían no siempre se traducían fuera del embriagador entorno de la ciudad. Ciertamente, ninguna banda de esa época imaginaba que era posible hacer discos.

¿Qué debe tener necesariamente un artsita para que le resulte interesante?

Una voz potente, un punto de vista propio. La capacidad de mostrarme una nueva visión o un nuevo lenguaje.

Show acústico

Presentación Electric Trim

Teatro Xirgu (Espacio Untref), hoy a las 22:00 en Chacabuco 875