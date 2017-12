Google revela cómo funcionará el bloqueador de avisos de Chrome

El navegador de la compañía de Internet contará con una función oficial que limitará las animaciones invasivas; estará basado en las recomendaciones de un consorcio de empresas relacionadas con la publicidad digital

Google comenzará a tener un bloqueador de avisos en Chrome para mejorar la experiencia de navegación de los usuarios. Foto: AP

Los avisos on line son una de las principales fuentes de ingresos de muchas compañías tecnológicas, entre las cuales se destaca Google con su buscador web y su amplio catálogo de servicios digitales, donde se destaca la presencia de Chrome. Sin embargo, en los últimos años ganaron terreno los agregados para browsers como AdBlock Plus, un addon que bloquea publicidades on line.

Google tomó nota de estos cambios en el uso de su navegador web, el más utilizado en todo el mundo según el reporte de Statcounter, y por eso confirmó en junio que Chrome tendrá un bloqueador de avisos oficial que seguirá los lineamientos de la Coalición para Mejores Anuncios (Coalition for Better Ads). Este consorcio cuenta con el apoyo de compañías tecnológicas y organizaciones como Google, Microsoft, Facebook, Procter & Gamble y Unilever, entre otras.

De esta forma, desde el 15 de febrero Chorme removerá todos los avisos que no cumplan con los lineamientos de la Coalición para Mejores Anuncios, tales como ventanas emergentes, videos con reproducción automática y sonido, avisos con una cuenta regresiva o que cubren toda la pantalla.

Google señala que los responsables de cada sitio podrá comprobar si sus avisos cumplen con estas normas desde la herramienta Ad Experience Report.