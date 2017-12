Pity Martínez: el insustituible que Marcelo Gallardo cuida como un tesoro

El volante es hoy un jugador clave para el DT; cómo fue su evolución, mientras algunos clubes del exterior lo pretenden

El salto del Pity Martínez. Foto: Archivo

Hay procesos de adaptación en el mundo del fútbol que duran más que otros. Personalidades, mentes y formas de ser exclusivas de cada jugador que logran -o no- amoldarse con más o menos velocidad a nuevos mundos y desafíos. No es una ciencia exacta, no hay cálculos posibles: los cambios radicales pueden llegar a apabullar. Parte de eso le sucedió a Gonzalo Pity Martínez en River, pero hoy puede disfrutar de su presente y considerarse el jugador más imprescindible para Marcelo Gallardo: no tiene a nadie como él en el plantel.

A lo largo del 2017, Pity consiguió la consolidación que buscó desde su llegada a Núñez en enero de 2015, cuando el club pagó $ 40 millones por el 80% de su pase. Tan marcado fue su crecimiento que el joven de 24 años logró sus mejores números: fue el jugador que más partidos disputó en el año (43 de 47), convirtió 12 goles -llevaba 11 en total- y brindó 10 asistencias, siendo el líder del equipo en este rubro.

"Uno cuando viene de afuera se sorprende. Sabe que el club es grande, pero cuando estás acá te das cuenta de que es mucho más de lo que uno pensaba. Hay que poder estar tranquilo para disfrutarlo, como me está pasando ahora. Por ahí esta camiseta exige mucho y se da lugar a que se hablen un montón de cosas. La adaptación duró un poco más de lo pensado para todos. Yo no llegué acá pensando que me iba a costar, pero ahora por suerte estoy bien y disfrutándolo", había confesado Martínez en una entrevista con la nacion hace tres meses.

La decisión de Gallardo de elegir al ex Huracán más que a cualquier otro jugador se debe a que hoy no cuenta con otro volante ofensivo de sus características: posee explosión y verticalidad, maneja las pelotas paradas, mejoró su poder de gol y asistencia, y además se puede ubicar tanto en el centro del ataque como por ambas bandas. Por eso, para el cuerpo técnico es irremplazable.

Pese a que todavía no hay ofertas formales y dentro de la dirigencia millonaria no hay una intención concreta de venderlo, el 10 de River es seguido de cerca desde hace tiempo por Sporting Lisboa, de Portugal, y en las últimas semanas se sumaron Galatasaray, de Turquía; América, de México, y Flamengo, de Brasil.

Por ahora, el jugador tiene contrato en Núñez hasta junio de 2020 (lo renovó en noviembre del año pasado), el club es dueño del 80% de pase y su cláusula de rescisión está tasada en ? 15 millones. "No ha llegado ninguna oferta hasta ahora y yo debo evaluar sobre lo real, pero también por eventualidades, porque ya nos ha pasado y tengo que estar atento", opinó el Muñeco en Radio Rivadavia, haciendo alusión a la posibilidad de que emigre.

El gol de Pity Martínez a Boca

El salto que dio Martínez durante 2017 fue exponencial y cambió murmullos por aplausos en el Monumental. Durante 2015, cuando daba sus primeros pasos, marcó cinco goles en 49 partidos, mientras que en 2016 consiguió seis en 37. En el año que acaba de concluir, rubricó 12 tantos: a Lanús, Belgrano, Atlético Tucumán, Boca y Gimnasia por el Torneo Primera División 2016

17; a Banfield, Argentinos Juniors, Newell's y Unión por la presente Superliga; y a Atlas (2) y Atlanta en la Copa Argentina, torneo del que se convirtió el máximo ganador: fue campeón dos veces con River y una con Huracán. ¿La particularidad? No convirtió en la Copa Libertadores y su único gol internacional fue ante Gamba Osaka por la Suruga Bank 2015.

De todos sus gritos (tres fueron de penal y uno de tiro libre), cuatro sirvieron para abrir el marcador, tres para poner al equipo en ventaja por 2-1, dos para anotar el 2-0 y tres para el 3-0. Además, en los 43 partidos que jugó (fue titular en 39, ingresó en cuatro y fue reemplazado en nueve), cedió 10 asistencias: dos a Alario y dos a Scocco, y el resto para Rojas, Mora, Driussi, Moreira, Larrondo y Nacho Fernández. Ahora bien, ¿quién lo asiste cuando él convierte? Dos veces lo hizo Alario, y una Batalla, Driussi, Casco, Borré, Pinola y Rojas.

Pity dejó de ser el jugador de los 40 millones para transformarse en el arma más valiosa y peligrosa del cuerpo técnico de River para buscar lastimar al rival. Mientras distintos clubes del exterior lo siguen de cerca, Gallardo aguarda por su continuidad: en su estructura es indispensable.