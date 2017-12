Llegó Coudet a Racing y ya piensa en la Libertadores: "Nos tenemos que preparar para la copa más difícil de los últimos años"

El Chacho fue presentado junto con Diego Milito, el nuevo manager, que señaló: "No tenemos la varita mágica y nadie puede garantizar el éxito deportivo"

Diego Milito, Víctor Blanco y Eduardo Coudet, en Racing.

Racing será uno de los clubes que arrancará 2018 con nuevo técnico. Pero en la Academia es por partida doble: Eduardo Coudet asumió en la conducción técnica y Diego Milito -un símbolo del club- ya trabaja como manager. Ambos se presentaron hoy con miras a un año muy exigente, que incluirá la participación en la Copa Libertadores.

Respecto de esa exigencia en el ámbito internacional, el Chacho explicó: "Nos tenemos que preparar para la copa más difícil de los últimos años. Trataremos de ser competitivos desde el trabajo. Y cualquier entrenador querría a un jugador como Lautaro Martinez. Esperemos pasar la primera fase de la Libertadores para que se quede hasta fin de año". Además, no dudó en calificar el máximo torneo continental: "La Libertadores es un torneo hermoso. Será un desafío".

Coudet, como DT, y Diego Milito, como secretario técnico, fueron presentados en Racing

Siempre temperamental, tanto en su época como jugador como detrás de la línea de cal, Coudet habló sobre su decisión de desembarcar en el Cilindro: "Es un club que transmite mucho desde su gente. Quiero un equipo que se identifique con los hinchas. Y que Racing sea un club pasional tiene que ver con la decisión. Quiero armar un equipo que contagie de adentro hacia afuera".

#FSRadioSur | Coudet: "El hincha de Racing le trasmite mucho a los jugadores y espero que se sientan representados por el plateo que vamos a proponer en la cancha" pic.twitter.com/tS8m7Pecub&- FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 19 de diciembre de 2017

Acerca del armado del equipo, explicó: "Sé con qué valores cuento en el plantel. A los jóvenes hay que protegerlos con una estructura; soy bastante flexible y me adapto a los jugadores. Me gusta jugar con enganche pero es un puesto difícil". Y respecto de Lisandro López, el jugador más experimentado de la plantilla, contó: "Queremos aprovechar a Licha de la mejor manera. Nos vamos a dedicar a eso desde ahora".

Por último, el Chacho habló sobre la función de manager de Diego Milito: "Estamos muy en contacto con Diego. Los dos somos de trabajar muchas horas. Es un plus su sentimiento de pertenencia con el club".

El papel de Diego Milito

Una vez retirado como futbolista, se sabía que Diego Milito volvería muy rápido a la Academia desde otra función. El ex delantero y hermano de Gabriel contó: "La idea es brindarle al técnico diversas alternativas para que él elija según el equipo que quiera armar. Me vengo preparando desde hace tiempo. Esto es muy difícil. No tenemos la varita mágica y nadie puede garantizar el éxito deportivo".

Según el Príncipe, la idea es hacer un trabajo con el sector juvenil. "A mí me va a tocar estar más con la Primera pero el trabajo será integral", aclaró, y amplió: "Me gusta poder aplicar todo lo que aprendí durante mi carrera. La idea es ayudar a que el club siga creciendo".

#FSRadioSur | Eduardo Coudet explicó lo que va a pretender del su equipo en la cancha y Diego Milito sostuvo: "No podemos garantizar el éxito, pero sí mucho compromiso, trabajo y vamos a hacer todo por el bien del club" pic.twitter.com/phU6mYpg7E&- FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 19, 2017

Lógicamente, la Copa Libertadores también está en la mira de Milito: "No es fácil ganar una copa. Es un proceso. Pero siempre hay que jugar para ganarla. Cuando te ponés la camiseta de Racing, hay que apuntar a lo máximo poniéndose objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Hay que crecer en infraestructura como viene sucediendo en los últimos años".

En cuanto a la comunicación interna, detalló: "Todo va a ser consensuado con los dirigentes. Me siento identificado con el Central de Coudet. Creemos que es el indicado para este momento de Racing y es importante estar unidos para esto. El mensaje es comprometernos al máximo: soy un eterno agradecido a la gente de Racing".

Y le dedicó un párrafo a Lisandro López: "Es un placer encontrarme de nuevo con Licha. Es un emblema para nosotros. Nos brindará su mejor versión el año que viene".