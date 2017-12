Cómo puede proyectarse el futuro de Delfina Pignatiello, que apunta a hacer historia

A los 17 años, la nadadora se convirtió en el tercer atleta más joven de nuestro país en conquistar el Olimpia de Oro

A los 17 años, la nadadora Delfina Pignatiello se convirtió en la tercera deportista más joven en ganar un Olimpia de Oro. La misma edad que cuando lo consiguieron Gabriela Sabatini (1987), en tenis, y Luis Alberto Nicolao (1961), en natación, aunque aventajada por cuestión de meses: Nicolao nació en junio, Sabatini en mayo y Pignatiello en abril. Asimismo, es la quinta vez que un atleta de esta disciplina se consagra con el máximo premio del deporte argentino y la primera nadadora en conseguirlo. Los otros fueron Nicolao (1961), Horacio Iglesias (1973), Diego Degano (1992) y José Meolans (1997). Además, es la novena vez que el Oro es concedido a una mujer. Pignatiello compitió contra atletas con mucha trayectoria, como el automovilista Agustín Canapino, con quien tuvo la disputa más reñida en la votación según pudo averiguar LA NACION, y venció en la elección a deportistas consagrados como Paula Pareto, Lionel Messi o Adolfo Cambiaso, todos ganadores en otras oportunidades de la estatuilla más codiciada.

Todos los ganadores de los Premios Olimpia.

Por su presente y por su proyección, Pignatiello es la figura más importante de la natación argentina. El año pasado, en el Mundial de piscina corta de Windsor (Canadá), irrumpió en la escena internacional al alcanzar la final de los 800 metros -terminó 6a- y en marcar un récord nacional con un tiempo de 8m25s5/100. Es cierto que un certamen de piscina larga es más relevante, pero su actuación sería el preludio de su coronación como juvenil en 2017. La atleta bonaerense, que este año cursó su último año en la escuela secundaria, se consagró en el Mundial Juvenil de Indianapolis en agosto, donde obtuvo dos medallas de oro (800 y 1500 metros) y otra de plata (400 metros).

Su futuro, visto por un experto

Osvaldo Arsenio, presidente de la Comisión Técnica de la Federación Internacional de Natación (FINA), no duda sobre el porvenir de Pignatiello: "Está encaminada en entrar en la historia de la natación argentina. Ya lo está como juvenil, y ahora como adulta está en el Top 3 de las nadadoras, junto a Jeannette Campbell y Georgina Bardach", expresó el entrenador en diálogo con LA NACION.

La nadadora de San Isidro tiene la quinta marca mundial en los 1500 metros (15m59s51/100) y la líder de esta prueba es ni más ni menos que la estadounidense Katie Ledecky, la máxima estrella de la natación femenina.

Entrenada por Juan Carlos El Gallego Martín, Pignatiello alternó arduas jornadas de entrenamiento en la piscina municipal de San Isidro con la escuela donde asistió, "Cardenal Spínola". Durante 2017 se entrenó seis veces por semana, con cuatro días de doble turno. Se levantaba a las 5 de la mañana, después asistía a la escuela y por la tarde volvía a entrenarse. "Desde chiquita fui muy aplicada. Además, la natación es un deporte que te ordena muchísimo con los tiempos y las cosas que tenés que hacer. Pasé al 6° y último año de la secundaria del Cardenal Spínola, de San Isidro. Pero no voy a ir al viaje de egresados a Bariloche porque son muchos días que se pierden y sé que tengo que entrenar", le confesaba Pignatiello a la nacion en una entrevista en febrero último.

Arsenio también destaca la labor del coach de la nadadora: "Hasta ahora, la fórmula a la que han llegado con su entrenador es excelente". También destaca la técnica de la adolescente: "Desde el punto de vista técnico, como decimos en natación, nada gratis, con una muy buena línea de flotación". Y advierte sobre su futuro: "Hay que cuidar la evolución física. No debería agregar masa muscular. Ya es una de las mejores del mundo sin ser forzuda. Especialmente, en grupos musculares que no son promotores, que no generan avance. Por ejemplo, no importa agrandar el trapecio porque es una fuerza inaprovechada en la natación".

El año que viene, Pignatiello tendrá su último gran objetivo como juvenil que serán los Juegos Olímpicos de la Juventud. Allí, competirá en los 800 y 1500 metros, y también en los 400. Después, asomarán sus primeras metas como atleta adulta, que serán los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el Mundial de mayores y más adelante, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El camino es largo y los pasos que deberá dar "Calu", como le dicen sus amigos, tendrán que ser cuidadosos. En este sentido, Arsenio señala que el programa que debe seguir la joven nadadora no debe ser el mismo que el del resto del equipo argentino. "Es fundamental tener en cuenta qué es lo que le conviene a ella", apunta Arsenio, que no necesariamente coincidirá con sus compañeros. Por empezar, Pignatiello es una nadadora de medio fondo y no necesita, por ejemplo, del desarrollo físico de otros nadadores de distancias cortas.

Agustín Canapino (Automovilismo) y Delfina Pignatiello (Natación), quienes pelearon hasta el final por este galardón. Foto: Circulo de Periodistas Deportivos

Bill Sweetenham, el gran coach australiano que fue entrenador de glorias como Ian Thrope y que asesora técnicamente al equipo argentino de natación, en febrero del año pasado, en diálogo con este medio, elogió las condiciones de Pignatiello: "Tiene potencial de final olímpica". A su vez, subrayó la relevancia de no acelerar los tiempos de maduración de la nadadora. Es cierto que esto último será un rol que deberá atender su entrenador, pero también tendrá que ser una prioridad de los dirigentes de la CADDA (Confederación Argentina de Deportes Acuáticos) para que cuiden su mayor joya.