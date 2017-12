Trabajadores del Grupo Indalo cortan rutas de Comodoro Rivadavia para pedir el pago de sueldos atrasados

Los operarios reclaman el pago de quincenas adeudadas por parte de la constructora CPC; se da en el día en que el juez Ercolini ordenó la detención del empresario Cristóbal López y de Fabián De Sousa por defraudación a la administración pública

COMODORO RIVADAVIA - Los trabajadores de la UOCRA de la firma CPC, la constructora de Grupo Indalo, protagonizaron un día de furia en la ciudad desde donde el empresario Cristóbal López fundó su emporio. En medio de la detención ordenada para López y Fabián De Sousa por defraudación a la administración pública, un grupo de obreros que reclaman el pago de quincenas atrasadas realizaron un piquete y colapsaron el tránsito en puntos claves de Comodoro Rivadavia: la intersección de las rutas 3 y 26 -único paso entre las localidades de Comodoro y Rada Tilly- y de la 3 y 39, lo que impidió el paso de camiones y camionetas que intentaban circular hacia los yacimientos.

El conflicto mostró este martes dos caras de una misma moneda: mientras los operarios reclaman el pago de quincenas adeudadas por parte de la empresa CPC, la complicada situación judicial de los empresarios locales y la casi segura readjudicación de las obras que venía ejecutando formaron parte de una cadena de eslabones cuyo final plantea un escenario incierto en el sur de Chubut.

Las columnas de humo se instalaron en la ruta pasado el mediodía, apenas unas horas antes de que se conociera el pedido de detención de López. Unos 350 operarios acumulan 3 quincenas impagas y amenazan con endurecer las medidas. Las obras en manos de CPC en Comodoro son 4, según precisó Raúl Silva, el secretario general de la UOCRA: la repotenciación del acueducto, con 120 operarios; el primer tramo de la autovía Rada Tilly-Caleta Olivia, con 130; el aterrazamiento del Chenque, con 50; y el muro costero del hospital Alvear, con 22 operarios. Además, se suman fluctuaciones de otras tareas eventuales.

El dirigente gremial planteó: "Nosotros no sabemos nada de las detenciones, lo único que nos dijeron es que habían llevado preso a Fabián De Sousa, pero para nosotros no hay ninguna solución". Y detalló que la alternativa que se había planteado a través de la Secretaría de Trabajo para derivar los pagos desde organismos nacionales directamente al ámbito laboral, para pagar las quincenas, no fue autorizado por uno de los jueces que interviene en el proceso judicial de la empresa. "Hay un juez que rechazó esa posibilidad de pago directo desde Nación a los trabajadores y quedó todo en la nada", señaló, en referencia al proceso judicial que involucra al Grupo Indalo.

Los operarios reclaman el pago de quincenas adeudadas por parte de la constructora CPC.

Por otra parte, fuentes del gobierno nacional señalaron que no hay facturas impagas por las obras que está ejecutando la empresa, más allá de los plazos habituales en los que se manejan los pagos en esos ámbitos (con demoras de hasta seis meses) razón por la cual ya ha sido multada por incumplimientos con los trabajadores y otros proveedores. Las sanciones alcanzan los 60 millones de pesos, particularmente en lo que tiene que ver con la obra de la autovía Caleta Olivia-Rada Tilly.

El coletazo de la caída del emporio de Cristóbal López mostró su cara mas conflictiva en Comodoro, el mismo día en que se conoció el pedido de detención del empresario. Los operarios del UOCRA, que prestan servicios en CPC, cortaron las principales rutas, complicaron el tránsito e impidieron el paso hacia los principales yacimientos del sur de Chubut. Según el propio gremio, sería inminente la caducidad de la adjudicación y la entrega a otra empresa que, si la acepta, sería la segunda cotizante en aquella licitación. Al respecto, Silva recordó que los procesos no son tan rápidos y que esa situación ya la vivieron cuando se retiraron tanto Austral Construcciones como Kank y Costilla.

Uocra 3 y 26 protesta con quema de cubiertas. Camino a Rada Tilly liberado. Cerrado hacia Sarmiento pic.twitter.com/PtLthZXAvN&- Saul Gherscovici (@saulgh22) 19 de diciembre de 2017

La obra de repotenciación del acueducto afronta problemas no sólo por la falta de pago a los trabajadores, sino también a partir de la denuncia impulsada por la Oficina Anticorrupción de Nación por presuntos sobre precios en la ejecución del proyecto. Según indicaron los funcionarios nacionales que siguen de cerca el tema: "Los pagos legales se están siguiendo y esto lleva su tiempo, pero no hay forma de que a partir de una protesta aparezca plata. Los certificados que ha presentado la empresa ya están pagados y son sus responsables quienes deben responder ante los trabajadores, independientemente de los mecanismos que se han iniciado y que seguramente van a derivar en un cambio de empresas para ejecutar estos trabajos".

Silva anticipó que los cortes de ruta seguirán con piquetes en ruta 3, en sus cruces con 39 y 26, lo que seguirá interrumpiendo el paso de tránsito pesado y de vehículos vinculados a la actividad petrolera, al tiempo que mañana podría sumarse la seccional Caleta Olivia, desde primera hora del día y eso perjudicaría, también, el tránsito de sur a norte. De este modo, el tránsito pesado por la ruta 3 quedaría totalmente paralizado, al igual que la actividad petrolera.

El dirigente señaló que mantuvo una conversación con el gobernador Mariano Arcioni y le pidió que intercediera ante el juez que bloqueó el acuerdo de pago hacia la cuenta de la Secretaría de Trabajo. "Le dijimos que los obreros no tiene nada que ver con los problemas de la empresa y que la gente está desesperada, porque son 3 quincenas y ya vienen los aguinaldos", resumió Silva y agregó: "Nos dijo que va a hacer lo posible, pero nosotros no vemos una solución en lo inmediato".