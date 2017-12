El ministro de Cultura se refirió a los enfrentamientos que se produjeron mientras el Congreso trataba la reforma previsional

Pablo Avelluto: "El coqueteo con la violencia política es directamente criminal"

Tras una violenta jornada de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en las zonas aledañas al Congreso de la Nación, que dejó un saldo de más de 160 heridos y 60 detenidos -que ya fueron liberados-, la Cámara de Diputados continúa sesionando mientras debate la reforma tributaria luego de haber conseguido la sanción de la reforma previsional. En ese contexto, el ministro de Cultura Pablo Avelluto visitó el programa Terapia de Noticias y sentenció: "El coqueteo con la violencia política es directamente criminal".

"Quienes estaban ayer detrás de las vallas no son las fuerzas de seguridad de la dictadora, son las fuerzas de la democracia que están ahí cuidando las instituciones. No hay ningún justificativo que en la Argentina permita justificar la acción violenta en la política. Y para un país como el nuestro, con la historia que tenemos, el coqueteo con la violencia política es directamente criminal, es poco ético, es autoritario", expresó el funcionario de Cambiemos al referirse a los crudos enfrentamientos de ayer.

"¿Volvió la violencia política a la Argentina?", preguntó el periodista y conductor Diego Sehinkman al invitado. "En los más de treinta años de democracia, salvo el episodio de Todo por la patria en 1989, nosotros no habíamos visto las escenas que vimos ayer, ni siquiera en 2001. No con el nivel de coordinación, no con el nivel de organización y preparación con el que lo vimos ayer", dijo Avelluto.

Y añadió: "Ayer vimos grupos organizados logísticamente preparados para hacer lo que hicieron, no fue una explosión espontánea. Lo de ayer no fue un grupo de infiltrados. Fue un intento de someter a las instituciones, un intento desestibilizador, de que no funcione el Congreso", continuó el ministro, quien también criticó el rol de la Justicia, luego de que se diera a conocer que los más 60 detenidos por los incidentes en la Plaza de los dos Congresos fueron liberados. "No queda ningún detenido, la Justicia tiene que estar a la altura de este desafío garantizando el debido proceso", dijo y concluyó: "Tenemos que aislar a los violentos".