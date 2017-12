De los lectores: cartas & mails

Los ataquesa la policía

¿Y quién nos cuida?

Fue un día de furia. Destrozos por todos lados, vidrieras rotas, en fin, lo de siempre. La jueza López Vergara pidió no reprimir. ¿Y quién cuida a los ciudadanos de bien que quieren trabajar y que buscan orden y respeto, y que nuestro querido país salga adelante? Así, no.

Falta de respeto

Los hechos de violencia ocurridos en los últimos días atentan contra la construcción de un país democrático, respetuoso de las instituciones. En la Asociación Conciencia desde hace 35 años fomentamos la educación en valores y la participación ciudadana, no sólo como un derecho, sino como una responsabilidad. Querer interceptar el normal funcionamiento del tercer poder del Estado es una falta de respeto al voto ciudadano y a esa responsabilidad que pregonamos. Necesitamos vivir en una sociedad que respete las instituciones y que elija el bien común sobre los intereses particulares. Apostamos a una sociedad plural, donde la violencia sea reemplazada definitivamente por el diálogo y el respeto por las diferencias.

Verba

En una ocasión Máximo Kirchner dijo que hay que ganar la calle, en protesta contra el gobierno de Macri... ahí está la verba de un diputado de la democracia.

Buena justicia

El descalabro previsional heredado por el actual gobierno y que lastima tanto a la ancianidad deriva de la profunda crisis moral que afecta a la Argentina desde hace décadas. La justicia previsional es un almacén de expedientes con apariencia de tribunal. Como es de público conocimiento, durante el anterior gobierno dos de sus jueces fueron perseguidos por sus sentencias a favor de los jubilados durante cinco años. Las recusaciones masivas en su contra fueron ilegalmente tramitadas en la Cámara, pues la Corte Suprema las había rechazado en el fallo "Aguilera Grueso" por "abuso del proceso". Los daños inferidos a los jubilados afectados por esta parálisis devinieron irreparables y sus autores y cómplices -algunos en funciones- quedaron impunes. No obstante, la Sala II duplicó el promedio mensual de sentencias de toda la Cámara merced a una novedosa y eficaz organización del personal y a la unificación de criterios jurídicos entre sus jueces, lo que permitiría eliminar el freezer de Jean Jaurés y Corrientes en 2020 (donde duermen no menos de dos años 85.000 causas con sentencias de primera instancia antes de ingresar a las salas). Pero este revolucionario sistema de trabajo no podrá implementarse en la Cámara y sacarla del estado de "privación de justicia" en que se halla, pues la Sala II fue excluida esta semana de la presidencia por undécimo año consecutivo.

Cuánta verdad asistió al ex ministro Tomás D. Casares cuando señaló, en su disidencia con motivo de la persecución política contra el juez Barranco Mármol: "Ninguna amenaza para la Justicia podrá prevalecer, sino en la medida en que los jueces no le opusieran la incoercible conciencia de sus deberes, esa conciencia que es, en definitiva, la verdadera garantía de una buena Justicia".

Planes

Como ciudadana propongo que a los violentos a los que se pueda identificar se les retiren los planes sociales que reciben o se los despida del empleo público en caso de que lo tengan.

Sedición

A buen entendedor pocas palabras. El artículo 22 de la Constitución Nacional establece: "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete delito de sedición". ¿Cuántos sediciosos hubo el jueves pasado y anteayer entre diputados, funcionarios y participantes de los hechos que perturbaron el normal funcionamiento de las instituciones? ¿A cuántos les corresponden las penas establecidas en los artículo 226 y siguientes del Código Penal? Y lo peor es: ¿cuántos de los sediciosos no tenían la más pálida idea de lo que se trataba en el Congreso?; ¿quién los mandó?; ¿quién los convocó?

Vargas Llosa

En en su artículo del lunes pasado, Vargas Llosa cometió un grueso error. No puede comparar al general Aramburu con Pinochet ni con Fujimori. El golpe cívico militar en el que participó Aramburu se hizo con el objeto de destituir la tiranía de Juan Domingo Perón, y sus banderas fueron la libertad, la democracia republicana y la restitución de la Constitución Nacional de 1853. Perón encarnó ese "patrioterismo cirquero y sentimental" unido a un populismo totalitario que lo asemeja a Castro, Velazco Alvarado y Chávez.

Homenaje merecido

Ansiedad, temor, angustia, indignación y difícil resignación. Los submarinistas desaparecidos -a estas alturas mártires de la patria- contrapusieron su estruendosa ausencia con las caracoleantes explicaciones oficiales que no lograron despejar ennegrecidas sospechas de ocultamientos, so pretexto de secretos militares y otras variantes indigeribles. En medio del dolor de sus familiares y amigos, cabe sugerir, como símbolo de luto nacional, que al Centro Cultural Kirchner se le cambie el nombre por ARA San Juan. Tal inscripción conllevaría un merecido recuerdo para nuestros 44 marinos y su doloroso infortunio.

