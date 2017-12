Inventar la realidad

Foto: LA NACION / Dante Cosenza

El Conde de Lautréamont, poeta, habló una vez del encuentro azaroso de una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección. Era una deliberada rareza que a las vanguardias les vino muy bien para acercar objetos muy diversos. En el caso de esta imagen del Parque Centenario hay menos objetos, pero todos ellos son igualmente inquietantes. El árbol no presenta problemas, pero ¿qué son esas piernas sin cuerpo que emergen, con apariencia de mutilación, como si quien las porta se hubiera caído? La verdad es que no se cayó. Estaba sencillamente tomando sol y se apoyaba en un banco. Pero nosotros no vemos el cuadro completo. Una de las ventajas del arte de la fotografía consiste en que nos hace ver cosas que de otro modo no veríamos. Si hubiéramos pasado caminando por el parque, no habríamos notado nada extravagante. La extravagancia la descubre -la inventa- el fotógrafo. No hay duda, la foto no registra lo real: lo convierte en arte.