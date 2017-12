La Cámara resolverá si mantiene el procesamiento de Cristina Kirchner

La defensa de la ex presidenta pidió que el pedido de prisión preventiva por traición a la patria sea revocado; decisión inminente

El análisis sobre el procesamiento y pedido de desafuero de Cristina Kirchner

La Cámara Federal resolverá la semana que viene si confirma el procesamiento de Cristina Kirchner por el delito de traición a la patria, en la causa en la que se investiga el presunto encubrimiento de los iraníes que habrían atentado contra la AMIA .

La Cámara escuchó ayer a las defensas de Cristina Kirchner y del ex canciller Héctor Timerman, entre otros, y antes de fin de año resolverá la situación procesal de los imputados, informaron fuentes judiciales. Los defensores pidieron que los camaristas revoquen el procesamiento y la prisión preventiva.

La audiencia se celebró en el segundo piso de los tribunales federales de Comodoro Py y estuvo encabezada por los jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes quedaron en condiciones de resolver si confirman o revocan los procesamientos dictados por el juez federal Claudio Bonadio.

La sensibilidad del caso y el hecho de que hubieran personas privadas de su libertad -como Timerman, que se encuentra en prisión domiciliaria- generaron que los jueces, que podrían trabajar el tema durante la feria judicial, se apresten a resolver las apelaciones antes del 28 de diciembre, para no dejar el caso en manos de subrogantes.

La defensa de la ex presidenta aseguró ante la Cámara que "sólo un pasquín" o una resolución judicial "disparatada" puede concluir la presunta existencia del delito de "traición a la patria" a raíz de la firma del memorándum con Irán.

"Se trata de un procesamiento arbitrario, en el que el juez asume el papel de un desequilibrado legislador que no está limitado por el orden jurídico. Y, además, construye aviesamente una hipótesis acusatoria con el único fin de aplicar a nuestros asistidos la calificación legal más insólita", sostuvo el abogado Alejandro Rúa.

El abogado de Cristina, sobre su posible condena

Bonadio había procesado a la ex presidenta, al ex canciller y otros ex funcionarios a los que acusó de haber abusado "de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban", al sostener que "traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados". En su fallo de más de 350 páginas, el juez sostuvo que los atentados contra la embajada de Israel (1992) y AMIA (1994) habían sido actos de guerra y que, al negociar la firma de un memorándum con Irán en relación con el segundo atentado, el gobierno kirchnerista había traicionado a la patria.

Acto de guerra

"No hay dos bibliotecas para abordar el delito de traición a la patria. Todas demandan la existencia de un conflicto. No hay «traición a la patria» en tiempos de paz; sólo puede sostener lo contrario un pasquín o está resolución disparatada", sostuvo Rúa.

El abogado remarcó que el fallo de Bonadio fue "arbitrario" y "disparatado", aseguró que no se pudo probar que la firma del memorándum tuviera otro objetivo que no fuera avanzar con la investigación del atentado a la AMIA y reclamó que se revoquen los procesamientos con prisión preventiva.

Por último, los abogados de Cristina Kirchner afirmaron que la decisión del juez estaba tomada incluso antes de conocer la defensa de Timerman, quien "estuvo a derecho desde el primer día de la investigación".