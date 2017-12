El pago del bono igualaría al ahorro por el recorte en cargos políticos

Para compensar el empalme de fórmulas se usarán al menos $ 4000 millones

¿Qué puede pagar el Gobierno con el ahorro derivado de la reforma previsional?

El Gobierno se cuida de no dar cifras sobre el impacto que tendrá la reforma previsional en las arcas públicas. Cualquier cálculo, no obstante, supera varias veces lo que será el ahorro que surja del recorte de los cargos políticos que el presidente Mauricio Macri se comprometió a realizar en los próximos días.

Según estimaciones que se manejan en el equipo económico, de hecho, un ajuste del 20% de los cargos políticos podría representarle al Tesoro un ahorro del orden de los $ 5000 millones, poco más que lo que terminará gastando al final del día en el bono que les entregará a los jubilados y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en compensación por el empalme con la nueva fórmula de actualización prevista en la reforma previsional, que se aprobó en la madrugada de ayer.

Es que las prestaciones sociales representan hoy cerca del 55% del total del gasto público, según los datos que publica el Ministerio de Hacienda. Mientras que en salarios y en universidades se destina una porción mucho menor, del orden del 16%, y en subsidios económicos -que vienen bajando fuerte en los últimos dos años- todavía se gasta cerca del 10 por ciento.

"Acá es muy simple -ilustró ante LA NACION un funcionario que pidió no ser identificado-. Por cada punto de ahorro que se consiga en prestaciones sociales hay que ajustar prácticamente tres veces más en salarios públicos y universidades, con un costo social y político igualmente elevado".

¿Cuánto se ahorra Macri con el ajuste a las jubilaciones?

Los cálculos de economistas privados coinciden en que la fórmula de actualización de las jubilaciones deja en el corto plazo a los jubilados en desventaja con respecto a lo que hubieran obtenido con el viejo índice de movilidad, pero, al mismo tiempo, también conceden que no les resta poder adquisitivo. Dado que los haberes se actualizarán en función de la inflación y los salarios, criterios que rigen en gran parte del mundo.

En el presupuesto de 2018, que todavía no fue aprobado por el Congreso, el Gobierno prevé subir el gasto de la Anses el año próximo un 22 por ciento. A octubre pasado, el gasto en prestaciones sociales -lo que incluye jubilaciones y pensiones, asignaciones, pensiones no contributivas y prestaciones del PAMI- venía subiendo este año un 38,2%. Sólo las erogaciones en jubilaciones crecieron en los primeros 10 meses del año más de un 40% con respecto a igual período del año anterior.

"Acá el problema no es que las jubilaciones son bajas, que eso es una realidad. Lo que hay que ver es cómo mejorar la productividad de la economía para que todos los salarios suban", razonó una fuente del Gobierno. "Desde los años 90 que la productividad no aumenta; en toda la década pasada no mejoró ni un poco", subrayó.

Como parte de la reforma previsional aprobada por Diputados, el Gobierno se comprometió a que las jubilaciones mínimas de quienes hayan cumplido con 30 años de aportes no bajen nunca del 82% del salario mínimo vital y móvil.