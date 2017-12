El empresario que se diferenció de Báez y no pudo evitar la caída de su imperio

Su patrimonio se multiplicó en los últimos diez años con un guiño del kirchnerismo; el juez lo acusa de "engañar" a la Justicia

A Cristóbal López siempre le gustaba remarcar, entre sus íntimos y no tanto, que aunque ya había sido bautizado como un "empresario K", él no era un espejo de Lázaro Báez. Que no era un empleado bancario cuando Néstor Kirchner desembarcó en la Casa Rosada, sino un empresario hecho y derecho.

Pero durante la última década, el zar del juego supo construir un emporio que difícilmente hubiera imaginado sin los Kirchner en el poder. Compró casinos, bingos, constructoras, una metalúrgica, bancos, hoteles, diarios, radios, estaciones de servicio, un canal de televisión y hasta una fábrica de dulce de leche, entre otras inversiones. Su protagonismo, además, le permitió otros roces, como convertirse en socio de Marcelo Tinelli o vincularse con la modelo Ingrid Grudke.

Justamente, el paso que sustentó la expansión de Cristóbal López necesitó de la complicidad del kirchnerismo. El empresario y su socio Fabián de Sousa evadieron $ 8000 millones del impuesto al combustible que vendían sus estaciones de servicio para fondear a otras firmas de su grupo. Por ejemplo, Inversora M&S SA, que recibió más de $ 3000 millones, compró medios de comunicación, el banco Finansur y la fábrica Paraná Metal, entre otros activos, entre 2012 y 2015.

Mientras tanto, el empresario le alquilaba inmuebles a la entonces presidenta Cristina Kirchner -junto a Lázaro Báez-, como su casa, en el 6° piso del edificio Madero Center, en Puerto Madero. Esos alquileres fueron considerados una maniobra ilícita para la Justicia en la causa Los Sauces.

Pero la expansión de su imperio fue el principio del fin. La Justicia ordenó ayer su detención por entender que la evasión de $ 8000 millones constituía fraude a la administración pública. El procesamiento alcanzó al entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, también por administración fraudulenta agravada. El funcionario habría facilitado la maniobra.

La suerte de Cristóbal López cambió definitivamente con el desembarco de Cambiemos en la Casa Rosada. El empresario visitó a Mauricio Macri el domingo 23 de octubre, el mismo día de las elecciones generales. La reunión duró poco. Mauricio Macri -que lo recibió en su casa- rechazó el dinero que le ofreció para financiar el último tramo de la campaña para el ballottage.

Desde que desembarcó en la Casa Rosada, el Gobierno hizo todo lo posible para que Cristóbal López terminara preso. La AFIP lo persiguió: para reclamarle los $ 8000 millones se constituyó como querellante en la causa. Así, el organismo tributario pidió allanamientos en los casinos del Hipódromo de Palermo y en el Casino Flotante de Puerto Madero por supuesto lavado de dinero.

Ya inhibido por la Justicia, la AFIP se opuso a la venta del Grupo Indalo, la única salida que mostraba Cristóbal López. Acorralado, el empresario vendió a fines de octubre sus sociedades, como el canal de televisión C5N y Radio 10, a un fondo de inversión. Su gente vació prácticamente de inmediato las oficinas del piso 28 de la torre Alem Plaza.

Aunque el empresario estaba inhibido, la operación se había concretado sin autorización alguna de la Justicia. El magistrado federal Julián Ercolini lo consideró un "engaño sostenido" a la Justicia y ordenó su prisión preventiva, en momentos en que Cristóbal López intentaba salvarse mientras su imperio se derrumbaba.

Inversiones de Cristóbal

Medios kirchneristas: Es el emblema de Cristóbal López en los medios, donde invirtió más de $ 250 millones, al servicio del gobierno kirchnerista. Entre otras, tuvo Radio 10, FM Vale, Ideas del Sur y Ámbito Financiero

Casino Club: En 2003, dos años después de conocer a Néstor Kirchner, se afianzó en el negocio de las tragamonedas y abrió casinos en Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Rosario, Neuquén e, incluso, EE.UU.

Oil Combustibles: La petrolera de López y De Sousa retenía el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) y, en vez de girar el dinero a la AFIP, lo usó para comprar activos y acrecentar el Grupo Indalo

Banco Finansur: Adquirió el 70% de la entidad en marzo de 2012, cuando decidió incursionar en otros negocios. El mes pasado, el BCRA lo suspendió, al incumplir los plazos del plan de recapitalización