Emilio Basavilbaso: "Los jubilados ven que ahora hay una gestión responsable"

El titular de la Anses sostiene que la reforma le da previsibilidad y sustentabilidad al sistema previsional y niega que pueda tener un impacto político sobre Cambiemos

Emilio Basavilbaso, titular de la Anses: "Tengo la contención de mi familia"

Un sistema más previsible y sustentable. Esos son los conceptos que reitera el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, para defender la reforma previsional sancionada ayer en el Congreso. Ideas que, cree, valorarán también los jubilados en marzo de 2018, cuando perciban un aumento menor al esperado.

-¿Cuál es su balance luego de días de enfrentamientos dentro y fuera del Congreso?

-Lo importante es que se votó una reforma que tiene cumple tres objetivos principales. Uno es preservar el valor real de las jubilaciones y tener una fórmula previsible: el jubilado sabe que no va a perder poder de compra, como sucedió en años anteriores. Dos, premiar a aquellos trabajadores que hicieron aportes, que van a cobrar el 82% del salario mínimo, vital y móvil, que es un incentivo para el trabajo registrado y para la sustentabilidad del sistema. Y tres, dar el debate sobre las atribuciones que tiene el empleador para obligar a los trabajadores a jubilarse: a partir de ahora es el trabajador el que puede seguir trabajando hasta los 70 años, si así lo decide.

-¿Cómo le explican al jubilado que no pierde dinero, si va a recibir un aumento menor en marzo?

-La fórmula anterior ocultaba la inflación, que en el período anterior no era creíble: se le robó un 190% a los jubilados entre lo que realmente era la inflación y lo que decía el Indec. Tampoco incluía a los jubilados por moratoria. Este Gobierno dejó de mentir y esta realidad, que sabemos que es dura, hará un sistema previsional más previsible y sustentable en el tiempo.

-¿El mensaje a los jubilados es que se los beneficia en el largo plazo pese a lo que va a suceder en marzo?

-Exacto. Hubo años en que la fórmula perdió contra la inflación y el jubilado perdió poder de compra. Encima eran los años de vacas flacas, los más duros. Cuando más necesitaron los jubilados el dinero, menos le significó la movilidad jubilatoria.

Basavilbaso dijo que el año que viene la jubilación va a estar por encima de la inflación

-¿Esperan demandas de inconstitucionalidad de la ley?

-Estamos trabajando en eso desde antes. En nuestros análisis, esta ley es totalmente constitucional. Por ejemplo, con los derechos del niño, hasta marzo del año pasado se aplicó por primera vez la movilidad para los niños de la AUH y las asignaciones familiares. O sea, no tenían movilidad antes. Yo le pregunto al kirchnerismo y la oposición: ¿de qué derechos vulnerados hablan si durante doce años no tuvieron movilidad para esos niños que ahora tanto protegente? Si ni siquiera buscaron a los niños del norte del país, donde hay mayores bolsones de pobreza, cuando nosotros sí los estamos yendo a buscar y aumentamos en un millón y medio los niños bajo la AUH.

-El cálculo es que cada niño con AUH perderá 124 pesos por mes en 2018

-Los niños no tenían ningún tipo de movilidad: lo hacían discrecionalmente y lo utilizaban políticamente. Nosotros no sólo aumentamos más un millón y medio los beneficiarios de la AUH sino que ahora damos garantía de que van a tener un aumento y que será por encima de la inflación. Y para hacer un correcto empalme, estamos dando en marzo, a los 4 millones de niños con AUH, un bono de 400 pesos.

-¿Por única vez?

-Así es. El bono para los jubilados que cobran hasta 10.000 pesos será de 750 pesos. Para los de la moratoria, de 375 pesos. El bono para discapacidad y de adulto mayor será de 375 pesos. O sea que estamos dando un bono para más de 10 millones de beneficiarios.

-¿No ven un riesgo político en marzo, cuando quede en evidencia la diferencia entre un sistema y otro?

-Yo estoy en contacto permanente con jubilados y lo que le importa al jubilado es poder ganarle a la inflación. Al jubilado se le metió la mano en el bolsillo porque perdía con la inflación. Con esta fórmula garantizamos que durante el próximo año le va a ganar 5% a la inflación. Eso es lo que realmente le importa al jubilado. Y en enero la gente va a estar más tranquila porque sube el Salario Minimo Vital y Movil.

-Insisto: ¿no corren riesgo de perder apoyo de los jubilados, sostén electoral de Cambiemos?

- No. Creo que los jubilados van a acompañarnos como nos acompañaron hasta ahora. Lo importante es ver el cuadro completo. Hasta no hace mucho tiempo se hacía cualquier cosa con la caja de la Anses y los jubilados sí están viendo que hay una gestión responsable, que el dinero de la Anses va para los jubilados y no como una caja política.