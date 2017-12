Julio Bazán, tras la agresión: "Me impresionó verme bañado en sangre"

El periodista de TN fue agredido durante los incidentes del lunes y tuvieron que atenderlo por una herida en la cabeza y dentro de la boca

Julio Bazán, tras la agresión: "El periodista ya no es un testigo, también es parte de la cacería de los violentos". Foto: Twitter

Los incidentes del lunes en los alrededores del Congreso mientras se debatía la ley de reforma previsional dejaron más de 68 detenidos y 162 heridos, entre ellos 88 policías. El periodista de TN Julio Bazán, que cubrió los incidentes un sector de los manifestantes y la policía, fue agredido por un grupo de personas con piedras, patadas e incluso ceniza caliente.

Durante la manifestación, Bazán se cruzó con un grupo de personas que lo increpó mientras cubría los incidentes en vivo en un sector de la 9 de Julio. "Tengo la boca quemada por la ceniza caliente, que no me quemó la piel de la cara o el cuerpo pero sí me produjo ampollas y quemaduras internas de la boca", contó el periodista y añadió que tras la agresión tuvieron que saturarlo con cinco ganchos en la cabeza. "Me impresionó verme así, bañado en sangre", dijo en diálogo con Radio con Vos.

Documento de la barbarie contra la prensa, que no podrá detener nuestra vocación de informar. pic.twitter.com/4WVJlfUnQ5&- Julio Bazán (@juliobazanok) 20 de diciembre de 2017

La del lunes no fue la primera vez que Bazán sufrió un ataque en la cobertura de una marcha. "Entiendo que son gente fanatizada, ya había pasado en otra manifestación por Maldonado, que me rodeó un conjunto de intemperantes agresivos verbales ", contó y agregó: "Esta violencia sembrada está por los mensajes violentos que influyen en la sociedad, esto nos tiene que llamar a la moderación a los periodistas pero sobre todo a los políticos, a los dirigentes".

La agresión a Julio Bazán y el equipo de TN

cerrar

Bazán se mostró preocupado por la situación que viven los periodistas a la hora de cubrir este tipo de incidentes. "El periodista ya no es un testigo sino también parte de la cacería de los violentos, una turba persiguiendo a un periodista", explicó.

"Quiero seguir trabajando en la calle, no puede ser que los violentos decidan si un periodista va a trabajar o no, cualquiera sea la línea editorial. Tenemos que curar esta violencia que esta enfermando a la sociedad, este antagonismo", opinó el cronista de TN. "Tenemos que estar atento que no haya policía violento pero si la gente ataca a la policía todo se confunde".