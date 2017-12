Fernando Gago, sobre las lesiones de los últimos años: "Tengo que aceptar que mi vida futbolística tiene que ser así"

El capitán xeneize habló de su presente y de la recuperación de la lesión en su rodilla: "Me siento mejor de lo que hubiese imaginado; no es fácil tener tres lesiones tan importantes"

Foto: Captura TV

Fernando Gago se muestra feliz porque la recuperación de su lesión en la rodilla está por el buen camino, y que si bien no quiere decir cuándo podrá estar de nuevo en las canchas, los médicos lo ven cada vez mejor. "Me siento mejor de lo que hubiese imaginado. Estoy en una evolución muy buena con el tiempo que llevó de lesión. Sería un error decir una fecha. Hay que ver cómo responde la rodilla en los trabajos más específicos", describió, en una entrevista con TNT Sports.

"No es fácil tener tres lesiones tan importantes, pero acepto que mi vida futbolística tiene que ser así", dijo Gago. Y añadió: " Valoro más los logros de mi carrera que lo que me duelen las lesiones. No me pongo contento por lo que me pasó, pero me ayudó como persona, como ser humano y hasta como padre ".

Además fue franco y dejó de lado los entredichos respecto de su tendencia a las lesiones y fue contundente. "Si las lesiones fuesen solo por la cabeza, no estaría con tantas ganas de volver". Por eso valora el momento en el que se encuentra. Dice no haber vuelto a ver la jugada de la lesión, ni tampoco hacer cuentas respecto si llega o no a la cita mundialista. "En el momento de la lesión no pensé en el Mundial. Tampoco nunca volví a ver la jugada de la lesión, ni la final del Mundial contra Alemania", señaló.

Gago confesó haber seguido en contacto con el DT de la selección argentina , Jorge Sampaoli , luego del partido con Perú . Además dijo que su diálogo con Lionel Messi es fluido, lo considera un amigo, al igual que con Javier Mascherano , Ángel Di María y Ever Banega. "Después de la lesión hablé dos o tres veces con Sampaoli. Pero más sobre la recuperación lo que si me mantengo en contacto es con los médicos de la selección. Con Messi hablé bastante porque lo considero un amigo. También hablé con Javier, Di María y Banega. pero de lo que menos se habla es sobre si llego o no al Mundial, hablamos de la vida, de cómo están ellos, cómo estoy yo".