Eduardo Costantini se quedó con su tercer terreno en Catalinas por US$ 50 millones

Su empresa Consultatio se impuso en la subasta de la parcela 7 organizada por la AABE a las firmas TGLT y Fideicomiso BAP; igualó el precio base; la semana pasada había comprado la unidad 6 por US$ 50,1 millones; también compró la 5, por US$ 40,2 millones

Foto: LA NACION

Eduardo Costantini volvió a imponerse en una subasta de terrenos en Catalinas Norte 2. Su empresa Consultatio se quedó esta mañana con la parcela 7 de esos terrenos rematados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por un desembolso de US$ 50 millones.

En el remate concretado hoy en la sede de la AABE, Costantini se impuso ante la desarrolladora TGLT, liderada por Federico Weil, y a Fideicomiso BAP, encabezado por inversores extranjeros, con una oferta que igualó el precio base del terreno que se había establecido en el pliego oficial.

De esta manera, Costantini se hizo su tercera parcela entre las siete subdivisiones del predio Catalinas Norte 2. A fines de octubre, su desarrolladora había adquirido la unidad 5 por US$ 40,2 millones, mientras que la semana pasada había comprado la parcela 6, por US$ 50,1 millones.

Subasta Parcela 7 Catalinas Norte - 20 de diciembre

cerrar

En el camino, logró un ahorro de US$ 10 millones. Desde la AABE, habían dispuesto la venta conjunta de las parcelas 6 y 7 en noviembre, con un precio mínimo de US$ 110 millones, con la decisión de venderlas por separado por US$ 45 y US$ 50 millones en el caso de no encontrar postulante por el par, algo que finalmente ocurrió. De esa manera, la subasta individual se concretó este mes, y en ambas se impuso Costantini, con un desembolso total de US$ 100,1 millones.

El espacio Catalinas Norte 2 integra un conjunto de terrenos ferroviarios, que actualmente presentan espacios desocupados y estacionamientos privados, que habían sido dispuestos para su enajenación por parte de la AABE luego de que la Legislatura porteña, en diciembre de 2016, aprobara su rezonificación.

En total, el predio delimitado por las avenidas Madero, Córdoba, Antártida Argentina y San Martín, presenta una superficie total de 91.337 m2, que se subdividió en siete unidades. Allí se construirán edificios destinados para oficinas, con espacios públicos y corredores comerciales

La venta de las parcelas 1, 2 y 3 serán concretadas en 2018.

Con estas operaciones, la AABE proyecta recaudar un piso de US$ 165 millones, que se destinarán a la construcción del Paseo del Bajo, un corredor vial que conectará las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata.