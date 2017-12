Michetti, sobre los desmanes en el Congreso: "No creo que sea la última vez que veamos hechos como estos"

La vicepresidenta de la Nación se refirió a los sucesos violentos que ocurrieron durante la sesión en la que se votó la reforma previsional y al rol de las fuerzas de seguridad

Foto: Archivo / Hernán Zenteno

La vicepresidente de La Nación, Gabriela Michetti, se refirió a los hechos violentos que ocurrieron frente al Congreso el jueves pasado y anteayer cuando se trataba la reforma previsional y dijo que tiene que haber un protocolo de las fuerzas de seguridad que sea respetado de ambos lados, por la ciudadanía y los efectivos.

"Vos te vas a Canadá y la verdad es que, si un grupo de personas genera tal nivel de violencia, la fuerza de seguridad actúa sacando a esa gente como la tenga que sacar. Si no se la puede sacar agarrándola con esas cuestiones que tienen los protocolos de seguridad, hay que directamente pasar al camión hidrante y luego le tiraran una bala de goma. No sé cómo es. Pero hay etapas de un protocolo y se tendrá que cumplir", afirmó durante una conferencia organizada por el Rotary Club Buenos Aires, en el hotel Sheraton Libertador.

Respecto a la investigación de los destrozos y desmanes, dijo que todavía no hay mucha información, pero creen que estos episodios pueden repetirse en el futuro cercano. "Yo diría, manejando el sentido común, que no creo que sea la última vez que veamos hechos como estos y es preferible estar prevenido. El solo hecho de que haya gente que no quiere que nos vaya bien a los que queremos un país con honestidad, con integridad, con derechos humanos e igualdad de oportunidades, hace que tengamos que estar prevenidos, ajustando cada vez más la manera en que las fuerzas de seguridad deben manejarse en estas situaciones", se explayó la vicepresidenta.

En esa línea, dijo que la sociedad se debe un debate respecto a lo que constituye el respeto a la ley. "Los argentinos nos vamos a tener que dejar de jorobar cuando decimos «Qué barbaridad la violencia» no podemos tener un grupo como el RAM haciendo lo que hace en la Patagonia, no podemos tener a estos tipos frente al Congreso rompiendo la plaza y cuando aparecen las fuerzas de seguridad para cuidarnos decir «Pero que no se te vaya la mano, mirá lo que le pasó a este tipo, se lastimó». Es imposible eso".

Avanzó: "Tenemos una marca enorme generacional de ligar la represión con lo militar por la dictadura. Todavía la represión se ve como algo terrible entonces gran parte de la sociedad se pone de parte del que hace lío y, del otro lado, está la fuerza de seguridad tratando de hacer cumplir la ley y entonces no puede hacerla cumplir con armas Entonces, ¿cómo la va a hacer cumplir? Las democracias más sólidas son aquellas en la que la ley tiene un peso enorme donde la sola amenaza de no cumplir conlleva una coacción".

En tanto, consultada sobre los supuestos casos de abuso policial, dijo que "si alguien se va de los protocolos, se hará la condena a ese miembro de la fuerza porque para eso está la Justicia". "Lo que dijo el presidente Macri fue que quería reconocer el trabajo de los 88 efectivos que resultaron heridos, pero la Justicia tendrá que condenar si hubo algo mal hecho y, si es así, se sacará al efectivo de la fuerza o se lo inhabilitara para que no consiga trabajo. No podemos ir de un lado a otro: de pueden hacer de todo a dejarlos sin pistola. Cumpliremos la ley y, cuando se cumpla la ley, de un lado y del otro, se acaba el problema porque la disuasión está".

Por último, sobre la marcha de las reformas dijo que seguirán con los proyectos que tengan media sanción, es decir la reforma tributaria, y que la reforma laboral quedará para más adelante ya que no llegarían a tratarla este año.

Cristina en el Senado y su futuro político

Durante el evento, y moderada por la periodista Clara Mariño, también se refirió a la presencia de Cristina Kirchner en el Senado, donde hoy se ausentó de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que dio dictamen favorable a la reforma tributaria. "No sabemos cómo vamos a trabajar, porque teníamos una minoría con una buena relación con la mayoría, a cargo de Miguel Pichetto. Dependerá de cómo ella quiera relacionarse. Cuando era senadora fue una defensora de la institucionalidad y no así cuando fue presidenta. No sabemos cómo va a ser. Si adquiere mucha centralidad, habrá problemas con Pichetto", adelantó.

Por último, consultada acerca de dónde se ve en 2019, dijo que seguirá acompañando al Presidente donde pueda estar. "Yo di la pelea que tenía que dar [en referencia a su postulación como jefa de gobierno contra Horacio Rodríguez Larreta] con mucho cariño y respeto, y Mauricio me ganó y ahora estoy para acompañarlo", concluyó.