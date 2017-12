La razones que activaron la salida de Ariel Holan de Independiente

El técnico lo vinculó con los incidentes que sufrió con la barra, pero hubo otros factores

Holan, en el Maracaná, su último momento de euforia en Independiente. Foto: Reuters

Algo pasó entre el mediodía del lunes 11 de diciembre y la mañana de ayer, cuando Ariel Holan decidió publicar en su cuenta de Twitter una carta de fin de ciclo con Independiente. En una entrevista inédita que el entrenador le dio a LA NACION la semana pasada, dos días antes de la obtención de la Copa Sudamericana en el Maracaná, decía que su continuidad no dependía de él. Que los que tenían que tomar la decisión eran los directivos.

"Depende de un montón de situaciones que tengo que hablar con el presidente y que hay que poner sobre la mesa para poder continuar. Lo que está claro es que la decisión la van a tener ellos. Yo voy a presentar un proyecto y si se puede llevar adelante, buenísimo. Y si no, habré cumplido mi contrato", admitía Holan a pocas horas de viajar a Río de Janeiro. Aunque la custodia policial que lo acompaña desde que Pablo Bebote Álvarez lo extorsionó ya había erosionado su día a día, parecía un tema superado. Ayer, el principal motivo que dio sobre su salida fue la imposibilidad de convivir con una posible venganza de la barra. Fue la punta del iceberg.

Holan diagramó un proyecto que podría haber llevado a Independiente a una evolución definitiva. Una carpeta en la que se detallaban los pasos para llevar al club a un escalón superior quedó archivada. "El gran problema del fútbol argentino es que no hay proyectos", admitía en esa misma entrevista. "No sé si voy a poder hacer la Masía, pero ése es el camino que tiene que tomar Independiente. Tiene que ser como el Barcelona, como el Ajax. Ahí está el futuro", aseguraba. "Hay que dejar de pedir resultados en las inferiores como hacen muchos directivos: lo importante es formar. Hay mucho por hacer. El camino tiene que empezar desde las infantiles. Me gustaría que hubiera una línea que vaya desde la primera para abajo", agregaba. Diez días atrás, el DT tenía en su cabeza un ambicioso proyecto que quedó trunco. Nada hacía pensar que, con el título de campeón en la mano, se apartaría del camino.

Holan estaba feliz. Tras varios años distanciado de Jorge Burruchaga, uno de sus máximos referentes, se habían amigado hacía muy poco. "Haber recuperado la amistad con Jorge es algo muy importante para mí. Estoy contento de que a partir de todo esto que logramos estemos nuevamente en contacto".

Pero hubo algo que evidenció su desgaste. La presión anímica y futbolística de reconstruir a Independiente lo había consumido más de lo esperado. "Un año en Independiente, para mí, son cinco en otro club", reconocía. En la rueda de prensa posterior a la conquista en el Maracaná, plantó una duda imposible de evadir. Holan empezaba a dar los primeros pasos hacia la salida. Ayer por la mañana, poco antes del mediodía, hizo sacudir la estructura del club al afirmar que no iba a continuar. Independiente, que este año irá en busca de tres copas más (Libertadores, Recopa Sudamericana y Suruga Bank), quedó huérfano. La separación con Alejandro Kohan, su ex preparador físico y mano derecha, detonó la decisión de no continuar.

La barra cambió su vida. En octubre, luego de haber sido extorsionado por Bebote Álvarez, Holan y su familia comenzaron a vivir con custodia policial. La detención del líder de la barra llevó a que las fuerzas de seguridad, para protegerlo, desplegaran un operativo diario. Cada vez que quería salir a cenar con su familia, era acompañado por agentes. Fue uno de los motivos que llevó al entrenador a no seguir en el Rojo. Estaba cansado de no poder moverse con libertad.

La separación con Kohan. Luego de trabajar juntos durante varios años y de un vínculo que se remonta a casi tres décadas atrás, la relación entre Holan y Kohan se rompió. El desgaste natural y ciertas diferencias en sus puntos de vista, llevaron a que ambos, en uno de los mejores momentos de su carrera, decidieran abrirse.

El proyecto y algunos dirigentes. A pesar de que los Moyano siempre confiaron en el proyecto a largo plazo de Holan, hubo varios integrantes de la comisión directiva, sobre todo de segundo orden, que no estaban de acuerdo con concederle todo lo que pedía. No querían darle la potestad de manejar determinadas áreas. Fue un motivo más que lo empujó a tomar la decisión de marcharse.

Las ofertas para irse al exterior. Lo que Holan construyó hizo ruido a nivel continental. Desde Chile tomaron nota y planean ofrecerle un contrato para que se haga cargo de la selección trasandina. En Colombia, antes de que Jorge Almirón cerrara su vínculo, Atlético Nacional había pensado en él. Continuará su carrera en el exterior.

¿Y ahora qué? Los directivos tienen en sus manos una decisión que marcará el futuro de la institución. Tendrán que encontrar a alguien que pueda darle continuidad a lo que comenzó Holan. Almirón era el principal candidato, pero se fue a Colombia. El apuntado, ahora, es Matías Almeyda, quien está al mando de las Chivas de Guadalajara. Es el más complicado, pero el que más aceptación tiene. En un segundo escalón están Pablo Guede y Eduardo Domínguez. Antonio Mohamed, también en México, cuenta con el apoyo de un sector de la CD. Se vienen días de reuniones. Independiente necesita llenar el vacío que quedó tras la partida de Holan.

"No voy a seguir trabajando con Holan", dijo Kohan

Alejandro Kohan, preparador físico de Independiente y que durante mucho tiempo fue la mano derecha de Holan desde la época de la reserva de Banfield, reconoció diferencias con el DT: "Hace varios días que no hablamos y me duele su decisión. No fui a su casamiento. Tenemos miradas diferentes, pero es respetable si resolvió no seguir. Es real que teníamos una relación más distante. ?A veces uno tiene idas y vueltas, y otras no", dijo en radio La Red. Y agregó: ?"No voy a seguir trabajando con él, pero le tengo mucho respeto".

El dueño de Chivas, no piensa dejar ir a Almeyda

Jorge Vergara, el dueño de las Chivas de Guadalajara, dijo desconocer el interés del club de Avellaneda por contratar a Matías Almeyda: "No lo veo yéndose ahora a Independiente. Almeyda tiene contrato con nosotros. Si Independiente nos llama ni nos sentaríamos a charlar sobre esa posibilidad", dijo el dirigente en TyC Sports.