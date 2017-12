De los lectores: cartas & mails

Máquina de impedir

Soy uno de muchos profesionales argentinos radicados en el exterior que siguen con atención los acontecimientos en nuestro país. Nos causa mucho dolor ver los constantes desmanes que los partidarios de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúan causando. Más que un partido político se comportan como un grupo de patoteros que causan un tremendo daño al país y a su imagen. Una máquina de impedir.

¿Hasta cuándo?

César Chelala

DNI 7.079.311

Orgullo

Qué reconfortante ver a nuestra juventud, desinteresada y valiente, concurrir, espontánea, a defender los derechos de los jubilados.

No dudaron en abandonar sus trabajos, oficios o empresas o su merecido descanso en el hogar ni midieron las pérdidas económicas que su arrojo podría ocasionarles. Los palos, las piedras y los martillos fueron los símbolos del trabajo y el esfuerzo. Sin otro propósito que llegar pacíficamente al Congreso y exponer su pensamiento ante una ley que cercena derechos a la clase pasiva. Debemos estar orgullosos de estos jóvenes idealistas, muchos de los cuales se cubren la cara para no ser identificados como héroes y prefieren la modestia del anonimato.

Argentinos, podemos estar tranquilos: esta juventud noble y decidida nos augura, seguramente, un futuro amplio y promisorio.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

Plaza destruida

La ley CABA 4830 establece las penalidades aplicables a quienes destruyan el patrimonio cultural de la ciudad.

La Plaza del Congreso es lugar histórico nacional declarado por la Comisión Nacional de Monumentos.

Además de ser un jardín histórico por sus valores paisajísticos, contiene obras de arte de valor universal, como El Pensador, de Auguste Rodin. Los ciudadanos vemos, atónitos, cómo va desapareciendo un patrimonio que es de todos a manos de vándalos que no son castigados y que volverán a las andadas en cualquier momento. Funcionarios: ¡cuídenla! Jueces: ¡apliquen las leyes!

Sonia Berjman

DNI 5.125.965

Ataque a Julio Bazán

Me produjo indignación la cobarde agresión sufrida por Julio Bazán, con quien me solidarizo plenamente. En su programa ha mostrado la pobreza de muchos asentamientos, donde no corrió mayores riesgos, porque trató con gente pobre, pero buena. El lunes le tocó protagonizar un incidente que puso en riesgo su vida en un lugar mucho más seguro, pero cooptado por hordas de cobardes e inadaptados que, escudados en la defensa de los derechos de los jubilados, cobran alguna prebenda para subvertir el orden institucional. ¿Alguno de estos vándalos paga impuestos, aporta para su futura jubilación o contribuye en algo a la economía nacional? Si existe esa rara avis, me gustaría conocerla.

Pablo M. Debuchy

DNI 8.209.824

Multas que acechan

En el excelente artículo "Viajar a la costa: las multas que acechan en el camino hacia Mar del Plata", se describe un sistema destinado a cazar conductores que no sospechan de un esquema cuyo fin es claramente recaudatorio, más que de seguridad vial. El sistema incluye sorpresivas indicaciones para frenar en plena ruta y en menos de quince segundos pasar de 120 km/h a 60 km/h (o sea, en 400 metros) para evitar sanciones monetarias. Es decir, una maniobra peligrosa, contra toda lógica. La cuestión recuerda, más que una medida de precaución, aquellas carreras de regularidad que se hacían hace algunos años, en las que había que recorrer un trayecto a determinadas velocidades y en tiempos establecidos para acceder al premio, sólo que en este caso el premio no es alguna copa o estatuilla conmemorativa, sino el derecho de circular sin tener que pagar multas por causas harto discutibles.

Américo Luis Dini

DNI 4.257.269

Lito, no faltes

Con Lito se fue un gran amigo, gran persona, gran actor y gran maestro de actuación. Recorrimos mucho camino juntos. Cuando fui ministro de Cultura en Buenos Aires fue un eficaz y creativo director nacional de Teatro. Su participación en la creación del Instituto Nacional de Teatro fue decisiva. Era un estudioso de los resortes de la actuación y ahondaba en la teorización de sus fundamentos. En los últimos tiempos desarrolló un seminario sobre Shakespeare que dictó en varias provincias. Hoy debía estrenar en Buenos Aires una obra mía para un personaje, "La furia y el viento", que hacía maravillosamente. Tengo la esperanza de que, como buen hombre de teatro, no falte a la función y que el asunto este no sea más que otra de sus brillantes y creíbles interpretaciones.

Pacho O'Donnell

odonnellpacho@gmail.com

Baja de servicio

Tengo Telecentro desde hace más de diez años. Como no le estaba dando uso, decidí darlo de baja. Nunca pensé que sería tan difícil. Me topé con la negativa constante de parte de la compañía, disfrazada de excusas administrativas de todo tipo. Primero, me ofrecieron rebajas absurdas con tal de retenerme como clienta. Luego, me pidieron que llamara del 1º al 15 de mes. Llegó el 1º de mes, pagué mi cuota y llamé. Me atendió una persona que me anunció que me pasaría con un sector llamado "fidelización", cuya función no es otra que convencer a la gente de quedarse. Después de esperar diez minutos en línea, cuando finalmente alguien me habló, se cortó la comunicación. Me contacté nuevamente y todo se repitió: la espera prolongadísima en línea, la persuasión y finalmente me afirmaron que no podían darme de baja porque no se les había acreditado el pago. En una época en la que todo dato viaja en el acto y muchas empresas ofrecen atención hasta por WhatsApp, no demostraron interés en que yo envíe mi comprobante. Me pidieron que llamara más adelante, arrojándome toda responsabilidad en el asunto, cuando podrían haberlo programado para cuando les llegue el registro de pago. ¿Qué pretenden lograr con tanto manoseo? Dar de baja un servicio es un derecho del usuario, y deberían aceptarlo.

Melina Dorfman

melina.dorfman@gmail.com

