Ricardo López Murhpy: "Las circunstancias no son parecidas a las de 2001"

El ex ministro de Economía dijo, sobre la reforma previsional, que el Gobierno "ha sido torpe" en no explicar el problema

A días de la aprobación de la reforma previsional en el Congreso, el ex ministro de Economía durante 2001 Ricardo López Murphy estuvo en 50 Minutos y opinó acerca de las políticas económicas y de comunicación del Gobierno.

Ricardo López Murphy: "Las circunstancias no son parecidas a la crisis de 2001"

"Las circunstancias no son parecidas a las de 2001", señaló. Además, dijo que "esta idea" de que el país no sigue las reglas del resto del mundo "no es cierta".

Por otra parte, manifestó que el Gobierno nunca dijo que iba a bajar el gasto y que, respecto de la reforma previsional, ha sido "torpe" en no explicar el problema.

