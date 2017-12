El giro de Scioli que sorprende al kirchnerismo

La votación de la reforma previsional dejó una herida interna en el Frente para la Victoria: Daniel Scioli , ex candidato a presidente, fue uno de los cuatro ausentes de la bancada que encabeza Agustín Rossi .

La ausencia sorprendió a sus compañeros. No hubo explicación oficial. Cerca del ex gobernador bonaerense deslizaron que no se trató de un descuido, sino de una señal.

Aunque sostiene que no está de acuerdo con la reforma, quiso tomar distancia del clima de agresividad que se instaló durante los últimos debates en el recinto. También intentó dedicar un guiño a los gobernadores del PJ que respaldaron la iniciativa.

"Daniel gobernó ocho años la provincia y todavía tiene zapatos de gobernador. Entiende el dilema por el que pasan los gobernadores, que tienen la responsabilidad de sacar adelante sus provincias", dijo un dirigente que habló con él. Scioli manifestó en esas charlas su solidaridad con los periodistas agredidos. El ex mandatario bonaerense quiso además diferenciarse de la actitud de buena parte de la bancada del FPV. Cree que hay diputados que incentivaron los hechos de violencia. En el núcleo duro de la bancada kirchnerista evitaron criticarlo en público. En privado, algunos afirman que el faltazo responde a un intento de detener el avance de las causas judiciales. "Tiene miedo", dijo a LA NACION un integrante del bloque. Él lo niega. "Si fuera por eso, me habría quedado a votar a favor, como lo hicieron muchos peronistas", respondió enojado a un dirigente que se lo consultó.