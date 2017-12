Rechazaron el pedido de eximición de prisión del intendente Mario Secco, que podría ser detenido en breve

El intendente kirchnerista de Ensenada podría quedar detenido por los delitos de "coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa"

Mario Secco, intendente K de Ensenada, junto a Cristina en la última campaña electoral.

LA PLATA.- La Justicia penal de esta ciudad rechazó hoy un pedido de eximición de prisión del intendente kirchnerista de Ensenada, Mario Secco y en las próximas horas podrían pedir su detención. El jefe comunal está imputado por ingresar junto a un grupo de personas al recinto de la Cámara de Diputados bonaerense durante el tratamiento de un paquete de leyes enviada por la gobernadora María Eugenia Vidal, entre las que se encontraba la ley de reforma de la caja de previsión del Banco Provincia.

Una fuente judicial informó que la medida la adoptó el juez de Garantías Guillermo Atencio, que rechazó el planteo presentado por el abogado del intendente, Javier Percow.

Secco está imputado de los delitos de "coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa", en la causa que instruye el fiscal Marcelo Romero. El agente del Ministerio Publico fiscal en los últimos días intentó identificar al resto de las personas que ingresaron con el intendente al recinto para luego analizar si pide o no su detención.

Mario Secco ingresa al recinto de la Legislatura de La Plata

La causa se inició el jueves pasado cuando Secco ingresó en plena sesión de la Cámara de Diputados, subió al estrado de la Presidencia y arrojó sobre la mesa del presidente cartuchos de gases lacrimógenos que la Policía había utilizado minutos antes para dispersar a manifestantes que se oponían al tratamiento de las leyes presentadas por el oficialismo.

Secco fue identificado "a partir de videos que registraron el momento en el que entró al recinto a los gritos", junto a un grupo de unas 20 personas, que ahora la Justicia también trata de identificar.

En un principio, el fiscal penal Juan Cruz Condomí Alcorta actuó de oficio y hasta encabezó un procedimiento en la Cámara de Diputados minutos después de los incidentes, pero ahora el fiscal general ordenó que también instruya la causa el fiscal penal Marcelo Romero.

Ayer, Secco estuvo presente en la movilización del gremio La Bancaria a la Legislatura bonaerense para protestar contra el tratamiento de la ley que eleva de 57 a 65 años la edad de jubilación de uno 8000 empleados del Bapro. "Me hicieron una causa por coacción agravada, inventando que entre con los barrabravas. Las mentiras que dice la gobernadora que se caracteriza por ser una gran mentirosa: diciendo que yo vine para proteger las jubilaciones de privilegio. Eso es una mentira. Primero que el día que yo estuve acá no se trató ese tema. Segundo, lo que no dice es que al intendente de Ensenada lo agarraron a tiros en la plaza. A mí me hicieron entrar nueve diputados. No es cierto que entramos a golpear. Es una causa armada en contra de un intendente que se le para de mano", dijo Secco a La Nación.

Esta tarde, los fiscales aguardan un informe que pidieron al Aprevide, el organismo encargado de la seguridad en los espectáculos deportivos, ante la sospecha que algunos de los manifestantes que ingresaron con el intendente sean integrantes de la barrabrava del club Defensores de Cambaceres.