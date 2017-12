El dólar, más demandado, volvió a subir y se instala por encima de los $ 18

Inciden la suba de tasas en EE.UU. y la creciente compra de quienes irán al exterior

El dólar volvió a subir ayer en la plaza local por quinta jornada consecutiva, con lo que el valor de venta al público se instaló por encima de los 18 pesos. Fue al cabo de una rueda de negocios muy volátil, en la que el billete marcó un nuevo máximo intradiario de $ 18,20 y $ 17,90 en los segmentos minorista y mayorista, antes de replegarse y cerrar promediando $ 18,02 y $ 17,76, respectivamente, al reaparecer las liquidaciones de exportadores que buscaron capturar la ganancia que la divisa tuvo en los últimos días, ante el temor a que no se sostenga.

Los operadores y analistas sostienen que una serie de factores confluyeron para impulsar el cambio de tendencia que se observa en el mercado, aunque algunos con mayor incidencia que otros.

Aluden básicamente al impacto de la persistente suba de tasas que se registra en Estados Unidos desde que la administración Trump logró aprobación parlamentaria para su plan de recorte de impuestos. Ayer esos rendimientos volvieron a crecer de 2,46 a 2,50% anual a 10 años, lo que hace que muchos fondos que se habían volcado a inversiones en mercados emergentes, en busca de mejores resultados, comiencen a replantear sus estrategias. "Esa presión incide, pero a la vez muestra qué útil es la flotación cambiaria", consideró Federico Furiase, director de Eco Go.

En este sentido, ayer el BCRA difundió el balance cambiario de noviembre, que mostró un nuevo repunte en las inversiones de extranjeros, que llegaron a US$ 1287 millones, aunque el 85% de ellas se dedicó a apuestas financieras y, mayoritariamente, en pesos.

Los operadores vincularon la nueva suba del dólar con la liquidez que liberó el BCRA al cerrar la licitación de Lebac de anteayer con la menor tasa de renovación de la era Macri. "Sin duda parte de ese sobrante de pesos que tuvieron empresas, inversores y bancos se pasó a dólares, algo favorecido por las señales de reacción que ya había dado la divisa", opinó Fernando Izzo, operador de ABC Cambios.

Con el avance de ayer, el dólar registró un aumento del 2,6% en cinco días, que le alcanzó para volver a los valores que mostraba en la previa a las PASO. Precisamente ayer el monto operado en la plaza local, que creció de US$ 670 a US$ 948 millones, alcanzó niveles que no mostraba desde ese entonces.